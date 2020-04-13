Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство вновь показало, что в любой момент способно оперативно реагировать на любые угрозы.

Об этом в интервью в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, передает в понедельник Trend.

По ее словам, открытие шестого апреля предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытыском химическом промышленном парке при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой вновь показало устойчивость и готовность экономики Азербайджана к любым ситуациям.

"В то время как коронавирус вогнал весь мир в тревогу, старт такого важного предприятия в короткие сроки показало, что экономическая инфраструктура Азербайджана полностью готова к любым угрозам и чрезвычайным ситуациям, обладает возможностями трансформации с учетом сложившейся ситуации, а также пуска в эксплуатацию любого производства в короткий срок. Население вновь обрело уверенность, что Президент Ильхам Алиев всегда ставит во главу угла благосостояние, здоровье граждан, государство в силах в любой момент оперативно реагировать на такие угрозы. Экономическая инфраструктура Азербайджана способна на это благодаря многолетнему экономическому развитию, которое прошла страна. Естественно, запуск такого жизненно важного предприятия в короткие сроки стал возможным благодаря экономическому развитию, достигнутому в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Это не дело одного дня, за долгие годы была проделана значительная работа с целью сохранения и развития нашей экономики", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что текущий процесс экономического развития в Азербайджане высоко оценивается влиятельными международными организациями, в том числе Давосским форумом и Всемирным банком.

"Международные организации регулярно подчеркивают устойчивость и стабильность экономики Азербайджана. Сегодня вновь доказано, что экономика страны полностью готова защищать нас", - отметила Севиль Микаилова.

Коснувшись ведущей позиции Азербайджана во всем мире по количеству проведенных тестов, имеющих крайне важное значение в борьбе с коронавирусом, депутат подчеркнула очевидность того, что число случаев инфицирования в Азербайджане не столь велико благодаря упреждающим мерам.

"В результате принятых мер удалось добиться недопущения широкого распространения вируса, число летальных случаев невелико. Государство работает с опережением последующего развития событий. Азербайджан - одна из немногих стран, которые закупили и начали использовать современные лаборатории. Как и было отмечено в отчете Всемирной организации здравоохранения, по количеству проведенных обследований в связи с коронавирусом Азербайджан опережает многие страны, в том числе ряд европейских. Эти обследования позволили своевременно выявить больных, и посредством изоляции предотвратить дальнейшее инфицирование других людей", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат также рассказала о социальном пакете и государственной поддержке предпринимателей в период пандемии. По ее словам, азербайджанское государство доказало, что оно рядом со своим гражданином, и представило обществу такой социальный пакет для ослабления воздействия пандемии на людей.

"Безработная часть населения получит государственную поддержку, в то же помощь будет оказана субъектам предпринимательства, а пенсии выдаются раньше чем обычно. То есть в направлении решения проблем, беспокоящих население, государство предприняло и продолжает предпринимать надлежащие шаги. В то же время, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании осужденных старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Это беспрецедентный гуманизм. То есть, даже в такое время глава государства держит в центре внимания здоровье каждого гражданина", - добавила Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)