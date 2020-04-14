Благодаря реализации Плана мероприятий, в Азербайджане низкое число инфицированных коронавирусом - депутат

БАКУ /Trend/ - Государство с первых дней принимает превентивные меры для предотвращения пандемии коронавируса. Эти меры продолжаются и по сей день. Карантинные меры должны быть ужесточены, потому что граждане не осознают, насколько опасен вирус.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Алиева.

По словам депутата, для защиты здоровья граждан, недопущения роста числа зараженных в стране был подготовлен и осуществляется целенаправленный План мероприятий.

"Именно в результате этого по сравнению с другими странами мира в Азербайджане крайне низки показатели инфицированных и летальных исходов. Однако видно, что в последнее время граждане, возможно ввиду принятых эффективных мер, безответственно относятся к ограничениям, запретам. Граждане Азербайджана еще не вдумываются, насколько опасна эта болезнь. Все еще есть люди, которые в период карантина свободно прогуливаются по улицам, ездят на своих автомобилях. К сожалению, граждане думают, что обманывают сотрудников полиции и других лиц. Я бы сказала, что такие люди в первую очередь обманывают себя, свою семью. Поскольку вирус может находиться в воздухе, он может быть в любом месте, на любой поверхности, к которой мы прикасаемся. Таким образом мы можем занести вирус в свой дом. Полиция и врачи круглые сутки работают в усиленном режиме. Граждане всего лишь должны соблюдать правила карантина, оставаться дома ради себя, своей семьи и близких", - сказала Жаля Алиева.

Депутат добавила, что скорее всего, карантинные меры должны быть ужесточены.

"Сегодняшняя ситуация - как необъявленная война. Нашим противником в этой войне является невидимый вирус, который может потрясти весь мир. Поэтому люди должны быть очень осторожны. Они должны понять, что решение проблемы полностью зависит от нас", - подчеркнула Жаля Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)