Расим Мусабеков: Вымышленные "выборы" Армении вновь оказались безрезультатными

БАКУ/Trend/ - Вымышленные т.н. "выборы" Армении, проведенные в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, как всегда, вновь оказались безрезультатными.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков.

По его словам, и в этот раз ни одна международная организация не признала эти так называемые "выборы": "Раньше они взятками или другими средствами приглашали туда подкупленных депутатов других стран, пытались предпринять шаги для признания т.н. "выборов". В этом году они никого пригласить не смогли и незаконные "выборы" прошли очень вяло".

Депутат отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян этими вымышленными «выборами» хотел привести к власти своих людей: "Пашинян хочет контролировать эти территории. Он боится полевых командиров и карабахского клана, думая, что они могут поддержать протест, который может возникнуть в обществе, а также теракта с их стороны. Это ему не на руку".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)