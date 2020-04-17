Расширено число случаев предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства

БАКУ /Trend/ - В законодательстве может быть расширено число случаев, когда иностранцам и лицам без гражданства предоставляется разрешение на временное проживание на территории Азербайджана.

Это отражено в поправке, предлагаемой в Миграционный кодекс, обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, право на временное проживание на территории Азербайджана будет предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, получающим профессиональное образование в стране.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)