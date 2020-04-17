Милли Меджлис Азербайджана присоединится к акции по сдаче крови
БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана будут проведены акции по сдаче крови для помощи больным в стране, сообщает в пятницу Trend.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
"Как известно, по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой начата благотворительная акция, в рамках которой предусмотрена сдача крови для помощи больным людям. Думаю, что к это инициативе должен присоединиться и Милли Меджлис. Для этого в парламенте выделено специальное место и приглашена бригада врачей. Завтра в здании Милли Меджлиса с 12:00 депутаты и сотрудники Аппарата могут добровольно сдать кровь".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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