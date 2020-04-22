Лейла Абдуллаева: О какой безопасности может говорить глава МИД Армении в условиях военной оккупации?!

Политика 22 апреля 2020 15:21 (UTC+04:00)
Лейла Абдуллаева: О какой безопасности может говорить глава МИД Армении в условиях военной оккупации?!

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении в безапелляционной манере заявляет о проблемах безопасности и свободного волеизъявления.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы журналистов.

Прокомментировав высказывание главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна касательно заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, озвученного им во время видеоконференции 21 апреля текущего года, Абдуллаева отметила, что основы нового миропорядка были заложены после Второй мировой войны и закреплены в Уставе ООН 1945 года, Хельсинкском Заключительном Акте от 1975 года и Парижской хартии от 1990 года. По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, во всех этих основополагающих документах находят свое разъяснение нормы и принципы международного права, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и самоопределения народов.

"Как Азербайджан, так и Армения являются полноценными участниками этих документов, взявшими на себя обязательства по безукоризненному соблюдению их условий. Вновь напоминаем, что государства-участники должны воздерживаться в своих действиях применения силы, угрожающей территориальной целостности или политической независимости любого государства. Также в очередной раз подчеркиваем, что в отношении принципа самоопределения государства-участники должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств, как это зафиксировано в вышеупомянутом Хельсинкском Заключительном Акте и затем подтверждено Парижской хартией", - отметила Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что в случае конфликта между Арменией и Азербайджаном, именно Республика Армения, игнорируя свои вышеотмеченные обязательства, применив военную агрессию против соседнего Азербайджана, оккупировала одну пятую часть международно-признанных территорий Азербайджана, подвергнув этнической чистке более миллиона азербайджанцев.

"В этих условиях министр иностранных дел страны-агрессора, то есть Армении, в безапелляционной манере заявляет о проблемах безопасности и свободного волеизъявления. О какой безопасности можно говорить в условиях военной оккупации?! Сам факт оккупации одним государством территории другого государства и есть постоянный источник угрозы безопасности. Невозможно говорить о безопасности и свободном волеизъявлении населения Карабаха, когда его треть насильственно изгнана с мест своего постоянного проживания и около 30 лет лишена возможности вернуться в свои дома и участвовать в свободном волеизъявлении в отношении будущего своего региона", - подчеркнула Абдуллаева.

Касательно известного комментария министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 21 апреля в отношении поэтапного подхода к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Абдуллаева лишь отметила, что данная позиция подтверждается со стороны всех сопредседателей МГ ОБСЕ, которая неоднократно и последовательно ими озвучивалась на всех уровнях и этапах процесса урегулирования конфликта.

"Следует помнить, что оккупация временная. И чем раньше Армения осознает это и перестанет заниматься самообманом, обманом собственного населения и попытками ввести в заблуждение мировое сообщество, тем больше шансов для избежания последующего кровопролития и усугубления ее и без того удручающего состояния", - добавила Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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