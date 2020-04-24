Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина и других мер было верным решением - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина и осуществление других мер было верным решением.

Об этом сказала Trend в пятницу профессор СПбГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

"Своевременное введение правительством Азербайджана обязательного карантина на две недели для всех, вернувшихся из-за рубежа, было верным решением и позволило не допустить быстрого распространения инфекции. Осуществление в Азербайджане других мер, связанных с местами массового скопления людей, также себя оправдало", - сказала она.

Эксперт считает, что коронавирус интересен далеко не только вирусологам и инфекционистам: «Он интересен и представителям гуманитарных, общественных наук. Очень большой вопрос, чего в этой ситуации больше – медицины или скорее информации и интерпретации. Мы видим, что медицинские обстоятельства ушли на второй план, а на первый вышли политические, социальные, экономические вопросы. Пандемия послужит дополнительным фактором усугубления рецессии, которая началась достаточно давно. С течением времени стало понятно, что бесконечная экспансия капитализма все более и более затрудняется, возникает ожесточенная конкуренция за рынки, и не только якобы новые, но и вполне старые. Отсюда санкционные и налоговые войны, в которых международные институты зачастую не ведут себя как истинные арбитры. Нарастание финансовых средств в соответствующих институтах, и не только банках, но и фондах, притом, что они оказываются менее доступными для производителей, товар которых уже не так востребован, заставляет правительства повсеместно задумываться о стратегии развития, в том числе формах хотя бы относительного планирования. Вся ситуация требовала смены экономической парадигмы».

Еремина отметила, что все страны так или иначе выдержат удар, так как в сущности этот вирус, хоть и новый, но далеко не самый агрессивный из известных человечеству: «Все страны используют общие инструменты, хотя есть и различия, и есть даже дифференциация по регионам. Коронавирус в каком-то смысле уравнял все страны. У нас у всех есть общая проблема, общий опыт ее решения, общие задачи по выходу из кризиса. Безусловно, для преодоления проблем потребуется взаимодействие. Потому потребность в сотрудничестве будет проявлена».

Касательно того может ли COVID-19 дать толчок развитию искусственного интеллекта эксперт сказала, что это проекты, зависящие не столько от запросов общества, сколько от конкретных задач: «Искусственный интеллект скорее нужен для исследования космоса или других сложнейших задач. Проблема в том, что преодоление кризисных явлений может мешать вложению средств и усилий в подобные проекты, что может затормозить развитие искусственного интеллекта».

Еремина считает, что данный кризис связан с переформатированием экономической идеологии, но при этом не совсем ясна конечная цель, а экономическая наука пока не предложила внятных путей: «Экономисты спорят друг с другом не меньше вирусологов. Поэтому это долгий период, не менее десяти лет. Пять лет на восстановление позиций, еще пять лет на их укрепление. Оба процесса будут происходить с одновременной социально-экономической перестройкой».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT