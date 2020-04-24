Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация
БАКУ /Trend/ - Отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по переговорам, проводимым по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, во время видеоконференции 21 апреля, является очередной провокацией.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает в пятницу Trend.
Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация
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Самед Сеидов: Отношение Мнацаканяна к заявлению главы МИД РФ по карабахскому конфликту - очередная провокация
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