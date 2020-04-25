Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами

БАКУ /Trend/ - В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызинского района в город Сумгайыт

"Сегодня очень знаменательный день в деле устойчивого газоснабжения города Сумгайыт. Мы отмечаем прокладку новой альтернативной газовой линии в Сумгайыт. Хочу поздравить всех сумгайытцев по этому случаю, потому что это создает возможности для непрерывного обеспечения города газом, а также учитывает будущий потенциал города. До сих пор Сумгайыт обеспечивался газом из одной линии. Конечно, созданные в Сумгайыте в последние годы промышленные предприятия, промышленные кластеры требовали дополнительных объемов. С учетом этого строительство нового газопровода было необходимым. Его протяженность составляет 60 километров. Это был крупный строительный проект. В короткий срок этот трубопровод вводится в строй и сегодня уже начинает функционировать.Это, в первую очередь, важный шаг в деле обеспечения населения природным газом. Уровень газификации в Сумгайыте составляет 100 процентов. Конечно, питание города из одной линии могло создать некоторые проблемы, в результате аварии могли бы возникнуть определенные проблемы. А сейчас эта вторая линия обеспечит возрастающие потребности, в то же время будет снабжать сумгайытцев как второй подстраховочный проект", - сказал Президент Ильхам Алиев

Что касается промышленного потенциала города, то глава государства подчеркнул, что в последние годы Сумгайыт очень успешно развивается в промышленном отношении.

"Здесь реализовано много важных проектов. Уже много лет функционирует Сумгайытский парк технологий. Здесь действует более 10 заводов. Кроме того, создан Сумгайытский химический промышленный парк. На этой обширной территории, охватывающей сотни гектаров земли, все инфраструктурные проекты, очистные работы были реализованы по линии государства, после чего государственный и частный сектора начали вкладывать туда инвестиции. В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке продолжается строительство нескольких предприятий. Среди них должен особо отметить строительство прядильно-красильной фабрики, так как это очень важный проект для нашей ковровой промышленности. Строится также стекольный завод. Мы импортируем стекла из-за рубежа, после ввода завода в строй зависимость от импорта будет устранена", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в Сумгайыте построены два гигантских промышленных предприятия – полимерный и карбамидный заводы, считающиеся флагманами азербайджанской промышленности.

"Эти предприятия будут полностью обеспечивать внутренние потребности, в то же время созданы большие экспортные возможности. Значение данного экспорта в том, что это – ненефтяной экспорт. А наша основная цель – развивать ненефтяную промышленность и увеличивать ненефтяной экспорт.Должен отметить, что сегодня в мире сложилась кризисная ситуация, экономические связи между странами, можно сказать, в определенной степени нарушены, экономическая активность во всем мире спала. Несмотря на это, за три месяца рост в области ненефтяной промышленности в Азербайджане составляет 23 процента. Значительная часть этого достигнута за счет новых промышленных предприятий. Таким образом, создав эти предприятия, мы и обеспечиваем внутренние потребности, и устраняем зависимость от импорта, и обеспечиваем граждан работой. В Сумгайыте уже созданы тысячи новых рабочих мест. В последние годы я лично участвовал в открытии всех промышленных и инфраструктурных объектов в Сумгайыте. За последние 16 лет я, наверное, около 30 раз посещал Сумгайыт, лично интересуюсь развитием города, держу под контролем все вопросы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня Сумгайыт является вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.

"Это – современный промышленный город. В свое время Сумгайыт создавался как центр химической промышленности Советского Союза и выполнял эту функцию. Но сумгайытцам хорошо известно, что по экологической обстановке был нанесен большой удар. Сумгайыт являлся зоной экологического бедствия и, возможно, одним из самых загрязненных городов Советского Союза. Сегодня Сумгайыт – один из самых экологически чистых городов Азербайджана, потому что все созданные здесь новые предприятия полностью отвечают экологическим нормам. Старые предприятия уже закрылись, их территории переданы в распоряжение новых промышленных парков. Сегодня чистый воздух в Сумгайыте стал обычным явлением. Хотя живущие в Сумгайыте люди, в особенности, старшее поколение, хорошо помнят, что экологическая обстановка здесь была очень тяжелой. Проезжающие мимо Сумгайыта люди поднимали стекла автомобилей, чтобы не чувствовать этих запахов. Мы подходим к развитию города комплексно, и рост промышленного потенциала будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены, созданы после этого. У нас большие планы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Сумгайыт развивается, население увеличивается, укрепляется промышленный потенциал.

"Сумгайыт действительно является одним из очень современных промышленных городов данного региона. В то же время, конечно, обновляется инфраструктура города, город благоустраивается, создаются прекрасные возможности для людей. Достаточно отметить Сумгайытский бульвар, за короткий срок была создана прекрасная зона отдыха. Сегодня Сумгайыт – город парков и скверов. Вместе с тем, новые проекты реализуются и для размещенных здесь переселенцев. В настоящее время здесь неподалеку возводится новый городок для вынужденных переселенцев, там будет размещено более трех тысяч семей переселенцев. Таким образом, проблема переселенцев в Сумгайыте в большой степени будет решена. Переселенцы, все еще живущие сегодня в тяжелых условиях, должны знать, что и до них дойдет очередь. Мы разместим каждого переселенца, для них создаются самые современные условия, несмотря на то, что мировая экономика переживает кризис, и это негативно отражается и на экономике Азербайджана. Цена на нефть упала втрое. Но я говорил, еще раз хочу сказать, чтобы об этом знали все граждане: мы не остановим ни один социальный проект, не сократим ни одну социальную программу. Азербайджан является социальным государством и в центре нашей политики – гражданин Азербайджана. Сегодня в период коронавируса наша основная цель - уберечь азербайджанский народ от этой беды. Принятые нами решения, предпринятые шаги высоко оцениваются населением страны, - мне приходят тысячи писем благодарности, - в то же время международные организации указывают Азербайджан как образцовую страну в этой области", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения одобряет проделанную нами работу и открыто заявляет, что Азербайджан – это образцовая страна.

"Мы были первой страной в мире, которая провела саммит со странами-партнерами по вопросу борьбы с коронавирусом. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции был проведен по нашей инициативе. В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами. Здоровье граждан, их жизнь – первостепенный вопрос. Конечно, сегодняшние мероприятия – сегодня я также побываю и в строящемся городке для переселенцев – свидетельствуют о том, что все наши планы остаются в силе. Мы и нынешний год завершим так, как планировали. Всем соответствующим структурам даны указания, и после этого мы будем планировать наши расходы на основе приоритета. Однако решение социальных вопросов всегда должно находиться на первом месте. Учитывая карантинный режим, мы отмечаем сегодняшний день с ограниченным числом представителей Сумгайыта. Я уверен, что мы и дальше совместными усилиями будем развивать город, создадим лучшие условия. Поздравляю вас и всех сумгайытцев", - сказал глава государства.