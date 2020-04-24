Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода, проложенного в Сумгайыт (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии магистрального газопровода на территории Абшеронского района, проложенного из села Агдере Хызынского района в город Сумгайыт.
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