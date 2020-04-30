В повестку дня заседания Милли Меджлиса Азербайджана включен вопрос о назначении генпрокурора
БАКУ/Trend/ - В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое будет проведено 1 мая, включен вопрос о согласовании назначения нового генерального прокурора Республики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт парламента.
Тем самым на завтрашнем парламентском заседании планируется рассмотреть 27 вопросов.
Отметим, что по представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на должность генерального прокурора Азербайджана выдвинута кандидатура заместителя генпрокурора - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямрана Алиева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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