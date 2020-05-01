Режим карантина в Азербайджане продлен до 31 мая
БАКУ/Trend/ - Режим карантина в Азербайджане продлен до 31 мая, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
Лента новостей
В Азербайджане отменена система SMS-разрешений, за исключением Баку и ряда других областей - Оперативный штаб
В большинстве городов и районов Азербайджана возобновляется работа объектов общепита - Оперативный штаб
В Азербайджане в отношении лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх, предусмотрен штраф
В Азербайджане изменились правила выдачи стипендий лицам, удостоенным почетных званий - Распоряжение
ВОЗ: Вторая волна коронавируса в Азербайджане может возникнуть из-за заражения лиц, не заболевших ранее
Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства
Таможенная академия Азербайджана расширяет международное сотрудничество с ведущими вузами других стран
В Азербайджане расширен перечень условий для разрешения на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства
Венецианская комиссия доказала несостоятельность позиции Армении в вопросе принципа нации на самоопределение - российский эксперт
Возбуждены уголовные дела против представителей глав Исполнительной власти четырех районов Азербайджана
Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы посетили части и подразделения дивизии «Газах» (ФОТО)
Представители Туркмено-японского совместного комитета рассмотрели вопросы реализации газохимических и транспортных проектов