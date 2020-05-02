Сахиль Керимли: Созыв саммита Движения неприсоединения - показатель чуткого подхода Азербайджана к борьбе с пандемией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выступил с очередной глобальной инициативой. По призыву главы государства на этот раз собираются воедино члены Движения неприсоединения. Саммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом, запланирован на четверте мая в формате видеоконференции, и безусловно станет очередным вкладом Баку в дело укрепления мировой солидарности.

Азербайджан мастерски использует председательскую миссию как в Совете сотрудничества Тюркоязычных стран, так и в Движении неприсоединения. В этом контексте Саммит стран Тюркского совета, проведенный недавно по инициативе Президента Ильхама Алиева, все еще сохраняет свою актуальность на международной арене. Созыв воедино членов Движения неприсоединения вслед за вышеупомянутым событием является показателем чуткого подхода Азербайджана к делу борьбы с глобальной пандемией.

Движение неприсоединения вторая по величине организация в мире после ООН, и Азербайджан осуществляет председательство в этом масштабном Движении крайне успешно. Саммит, который будет реализован по инициативе Президента Ильхама Алиева, имеет ключевое значение в текущей сложной ситуации, наблюдающейся во всем мире. Несомненно, это важнейшее мероприятие расширит сотрудничество стран в борьбе с пандемией. Саммит также имеет исключительную значимость в контексте укрепления мировой солидарности, консолидации усилий государств и организаций в условиях пандемии коронавируса. В этом плане, также крайне актуально, что Азербайджан делится своим опытом эффективной борьбы с пандемией с другими странами. Другой важный момент заключается в том, что в Саммите ожидается участие руководства ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

Это в свою очередь является еще одноц глобальной поддержкой инициативы Президента Азербайджана. Взоры всего мира вновь прикованы к Азербайджану. Стороны будут искать методы преодоления глубокого кризиса, вызванного пандемией, под лидерством Президента Ильхама Алиева. Не секрет, что со времен начала распространения пандемии COVID-19 и по сей день, в международном масштабе не были проведены конференции, обсуждения такого формата и охвата. То есть такого рода прогрессивные инициативы, уникальные призывы к солидарности свойственны именно нашей стране. Своевременные и волевые решения Президента Ильхама Алиева, принимаемые в самые критические моменты, выделяют Азербайджан во всем мире. Азербайджан является единственным центром силы в регионе, и закрепляет за собой статус надежной, доверенной страны на международной арене.

В свете борьбы с коронавирусом у Азербайджана сформировался выдающийся имидж. Уже все говорят о модели, уникальном опыте Азербайджана, мировое сообщество принимает и одобряет эту реальность. Международные организации, в частности, высоко оценивают реализованные программы по социально-экономической поддержке населения, масштабные антикризисные меры. Ведь невзирая на риски рецессии в экономической сфере Президент Ильхам Алиев ставит во главу угла человеческий фактор.

Азербайджан на международной арене становится символом развития, прогресса и мощи. Страна имеет беспрецедентную историю успеха. Эта реальность, признанная всем миром, является справедливой оценкой деятельности Президента Ильхама Алиева. Несомненно, такими темпами Азербайджан в скором времени станет образцом для подражания на глобальной арене.

Сахиль Керимли, заместитель главного редактора АМИ Trend

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)