Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Действия нынешнего руководства Армении, направленные на сокрытие сути деятельности биолабораторий на территории страны, вызывают справедливую тревогу в России, Азербайджане и Турции.

Об этом сказал Trend российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Политолог справедливо полагает, что действия нынешнего руководства Армении в отношении деятельности биолабораторий, финансируемых Агентством по сокращению военной угрозы (DTRA), вызывают справедливую тревогу России, Азербайджана и Турции: «А недопущение российских специалистов в эти биолаборатории может свидетельствовать о том, что армянской стороне есть, что скрывать и что официальная версия о нынешнем предназначении данных объектов, мягко говоря, не совсем правдива».

Он напомнил, что в последнее время всерьез заговорили о том, что на базе биолабораторий DTRA в Армении ведется тестирование эффективности т.н. энтомологического оружия - использования насекомых для распространения инфекционных заболеваний: «Согласно имеющимся документам, полным ходом идут опыты с флеботоминовыми или песчаными мухами, а также комарами, заражающими человека при укусе, в частности, лейшманиозом, вирусом Чикунгунья, энцефалитом, лихорадкой денге и Рифт-Валли. Пентагон и ранее проводил исследования по использованию насекомых для распространения инфекций. Согласно частично опубликованному докладу армии США 1981 года, серия экспериментов с насекомыми была проведена в рамках Программы биологического оружия США. В частности, был реализован проект Big Buzz, в ходе которого примерно 1 млн. особей желтолихорадочных комаров Aedes aegypti были помещены в специальные контейнеры, а затем сброшены с самолета. В отчете указывается, что комары после спуска с самолета и ищут сразу налетают на людей в поисках крови».

Эксперт отметил, что Aedes aegypti является переносчиком лихорадки денге, желтой лихорадки (отсюда и название), а также вируса Зика: «Довольно легко узнаваемый вид по ярко-белым отметинам на ногах и такого же цвета полосам - «лире», на передней части спинки. Родиной этих переносчиков являются тропические области Африки. Затем, вместе с рабовладельческими судами они попали на острова Карибского моря. Начиная с 2014 года появление Aedes aegypti было зафиксировано в Грузии, Армении, на севере Турции и в российском Причерноморье. Странным образом это совпадает с началом работы в регионе американского агентства DTRA».

Арьков также сообщил, что комары Aedes aegypti далеко не единственный вид энтомологического оружия, над которым работают в биолабораториях DTRA, расположенных в странах третьего мира: «Руководства этих стран являются марионетками США, и рассматривают собственный народ не только, как источник наживы, но и как бесплатный биоматериал для смертельно опасных опытов».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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