В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении еще нескольких представителей глав ИВ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в отношении еще нескольких представителей глав Исполнительных властей возбуждены уголовные дела.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, под руководством Президента Ильхам Алиева и при инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане осуществляются масштабные комплексные политические, экономические и социальные мероприятия, направленные на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции и устранение ее негативных последствий.

Вопреки этому, к сожалению, встречаются случаи различного рода нарушения правил особого режима карантина, объявленного Оперативным штабом при Кабинете министров.

Органы Генпрокуратуры в соответствии с законодательством продолжают мероприятия по выявлению и недопущению подобных случаев.