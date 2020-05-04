Бахруз Гулиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была в центре внимания руководства страны

БАКУ/Trend/ - Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была в центре внимания руководства страны.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он отметил, что благодаря решимости Президента Ильхама Алиева такие случаи устанавливаются. Чиновники, злоупотребляющие должностью и наносящие вред интересам народа и государства, выявляются и предстают перед законом: «Перед законом равны все, и гражданин, независимо от должности, должен чувствовать ответственность перед законом. Неслучайно в своем выступлении об этом глава государства коснулся важности искоренения коррупции и взяточничества в азербайджанском обществе, подчеркнув, что в этом направлении ведется беспощадная борьба. В частности, напомнив арест ряда глав исполнительной власти регионов страны, Президент Ильхам Алиев сказал, что такие факты есть и в других районах, что еще раз доказывает, что от ответственности никто не уйдет, и любой, кто будет наносить вред интересам народа и государства, будет привлекаться к ответственности».

«В стране проводятся различные реформы, одним из основных принципов которых являются совершенствование кадрового потенциала. Назначая чиновников на высокие должности, глава государства ставит перед ними конкретные требования: «Каждое из этих требований гласит, что эти кадры должны быть привязаны к народу, государству, быть патриотами. Именно поэтому лидер страны подчеркивает, что интересы государства должны быть превыше всего, и как главное условие отмечает верховенство закона для строительства справедливого общества. Естественно, что и мы, как граждане, должны трудиться во имя государства и народа, прилагать все усилия для борьбы с негативными явлениями», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)