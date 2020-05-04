Эльхан Алескеров: Азербайджану следует присоединиться к призывам Китая и России по закрытию в Армении биолабораторий

БАКУ/Trend/- На фоне отказа ереванских властей предоставить доступ российским специалистам в свои биолаборатории, Пекин заявил, о своей солидарности с Москвой в том, что функционирующие в Армении американские биологические лаборатории представляют угрозу для всего региона.

Известно, что создание биолабораторий в Армении было предложено Еревану в 2008 году Пентагоном, во период распространения в Армении эпидемии африканской чумы свиней.

С того времени в Армении созданы десяток биолабораторий, которые работают по американской оборонной «Биологической программе совместного участия» (CBEP). В августе 2010 года Армения заключила соглашение «О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий производства патогенов и испытания биологического оружия» с министерством обороны США. Если первоначально армянским властям планировалось выделить 9 миллионов долларов, то в дальнейшем на создание сети биолабораторий в Армении было потрачено более 50 миллионов долларов. Три из них, центральные, находятся в Ереване - в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк».

Действуют также региональные лаборатории в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре, планируется открытие еще одной в Арташате. Российские власти считают, что США с умыслом создают биолаборатории в Армении, так как именно в этой стране фиксируются вспышки мутировавших вирусов, которые потом распространяются по всему Южному Кавказу. Якобы, деятельность в Армении дает возможность США рассчитывать, как биоружие может «работать» естественным путем как у границ и на юге России, так и в Иране. Пытаясь опровергать вышеуказанные обвинения Москвы, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что указанные биолаборатории находятся под полным контролем властей страны и что российские специалисты получили доступ к ним. «Мы готовы к сотрудничеству, лаборатории не могут быть использованы против России» заявлял глава армянского правительства. Однако, последний отказ Еревана, допустить российских специалистов посетить одну из указанных биолабораторий показал неискренности армянских властей. Неслучайно 17 апреля представитель МИД России Мария Захарова, имея в виду главным образом Армению, заявила, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Захарова подчеркнула, что «Москва не может игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ». Действительно, по сведениям армянских источников, в лабораториях Армении проводятся биологические исследования, о влиянии на человека различных инфекций. Их интересуют, какие инфекции являются самыми распространенными, как ими заражаются и как они распространяются в стране.

Так, на сайте одной из организаций - NCBI появилось исследование «Оценка бруцеллеза у госпитализированных пациентов в Армении», авторами которого являются специалисты американской лаборатории в «Норк», и представитель армянского подразделения CH2M Hill Людмила Ниазян в Ереване. Некоторые организации, работающие в области биологических исследований являются производными от американских и работают отдельно, как армянские центры. В частности, в Армении создан «Центр развития агробизнеса и села» (CARD), который якобы осуществляет проекты по развитию фермерства и продаже местной сельхозпродукции. Известно, что этот «центр» находится вне контроля американцев и реализует несколько проектов с госучреждениями Армении, а также незаконно работает на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Армянская военщина, рьяно изыскивает возможности по созданию «чудо оружия», т.н. «грязной бомбы» из отходов ядерных отходов Мецаморской АЭС. Учитывая авантюрную сущность армянских властей, есть все основания полагать, что биологические исследования ведутся и в интересах министерства обороны Армении. В условиях отсутствия военнотехнического потенциала в противостоянии с азербайджанской армией, МО Армении работает в направлении возможного создания «биологического оружия» против Азербайджана. В условиях распространения в мире эпидемии коронавируса, действующие в Армении биологические лаборатории представляют угрозу не только для Азербайджана, но всего мирового сообщества.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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