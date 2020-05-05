Азербайджан снизил ставки госпошлины за ряд консульских операций

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане снижена государственная пошлина на консульские операции, проводимые в стране или в ее дипломатических представительствах за рубежом, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом был отражен в поправке, предлагаемой в закон "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, государственная пошлина на выдачу документов для получения общегражданских паспортов в посольстве или консульстве снижается с 55 до 25 долларов США, на выдачу заменяющего паспорт свидетельства для возвращения в страну - с 40 до 10 долларов США, госпошлина за оформление ходатайства о восстановлении гражданства - со 150 до 60 долларов США.

В поправке также отмечается значительное снижение государственной пошлины за другие консульские операции.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)