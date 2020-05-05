МИД распространил информацию об убитом на границе с Казахстаном азербайджанце

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи убитым на границе с Казахстаном азербайджанцем, передает во вторник Trend.

В информации говорится, что военный корабль пограничной службы по Мангистауской области Национального комитета безопасности Казахстана с телом Гахрамана Ибрагимова, убитого 30 апреля этого года в результате применения оружия во время задержания граждан Азербайджана сотрудниками береговой охраны пограничной службы Национального комитета безопасности Казахстана, с участием дипломатического представительства Азербайджана отправился пятого мая для передачи тела азербайджанской стороне. Тело гражданина будет передано военному кораблю Государственной пограничной службы Азербайджана в международных водах Каспийского моря, после того как тело будет возвращено на территорию Азербайджана, оно будет передано семье гражданина.

В информации отмечается, что в ноте, поступившей из МИД Казахстана в МИД Азербайджана, семье Гахрамана Ибрагимова, убитого во время инцидента, выражены соболезнования. Также казахстанская сторона сообщила, что всесторонне и объективно расследует вышеуказанный инцидент, и проинформирует Азербайджан о его результатах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)