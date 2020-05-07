Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку состоялось открытие первого больничного комплекса модульного типа.

Как передает Trend, в открытии больничного комплекса модульного типа приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в медицинском учреждении.

Было отмечено, что работы по строительству и монтажу сданного в столице первого больничного комплекса модульного типа завершились в течение 3 недель. Комплекс площадью 3000 квадратных метров будет функционировать при Клиническом медицинском центре номер 1.

В больничном комплексе модульного типа, состоящего из трех корпусов и имеющего 200 коек в 100 палатах, созданы все условия для приема и лечения инфицированных больных с симптомами средней тяжести. При необходимости можно, оснастив палаты дополнительным оборудованием, преобразовать их в реанимацию.

Комплекс оснащен всеми необходимыми системами и оборудованием. Установленная здесь специальная система вентиляции очищает воздух с помощью вентиляционной установки и подает его в палаты. В мае предусмотрена сдача еще 5 больничных комплексов модульного типа, а до конца июня – остальных 4 комплексов. Комплексы планируется построить вблизи действующих больниц определенных городов и районов и прикрепить к ним, что обеспечит единое управление и медицинскую координацию, позволяющие оказывать больным коронавирусом необходимые медицинские услуги. Вспомогательные больничные корпуса модульного типа имеют важные преимущества. Так, данные строения, смонтированные в короткий срок на обычном бетонном фундаменте, по окончании борьбы с пандемией, то есть, при отсутствии необходимости можно быстро и легко перенести на другие участки для использования в иных целях.

После ознакомления с больничным комплексом модульного типа глава государства и первая леди встретились с медицинскими работниками.

Глава государства выступил на встрече с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева:

-Сегодня мы отмечаем открытие новой больницы модульного типа. Это очень знаменательное событие. Открытие любой больницы – знаменательное событие. Если учесть, что в последние 16 лет в нашей стране было построено или капитально отремонтировано более 700 учреждений здравоохранения, то нетрудно представить, какая работа проделана. Мы считаем, что уже существующий больничный фонд, в особенности, деятельность современных больниц, будут обеспечивать наши потребности на протяжении многих лет. Но пандемия коронавируса, конечно, диктует свои правила, поэтому строительство новых больниц неизбежно. Разумеется, строительство больниц занимает много времени – проектировочные работы, техническая сторона, выбор места. Считаю, что мы, отдав предпочтение новым технологиям, конечно, сделали правильный выбор – обеспечили строительство больниц модульного типа, которые можно быстро собрать, разобрать, перенести на другое место. Недавно я информировал общественность об этом, и сегодня мы отмечаем открытие данной больницы. Всего за месяц сдана больница на 200 коек.

Конечно, эта больница и больницы, которые будут построены в дальнейшем, сыграют большую роль в борьбе с коронавирусом. В различных регионах нашей страны планируется построить 10 таких больниц. Разумеется, увеличение количества коек играет особую роль в борьбе с коронавирусом для каждой страны.

В настоящее время мы видим опыт некоторых развитых стран. Видим, что из-за нехватки коек больные там не могут своевременно получить лечение, многие люди, инфицированные коронавирусом, вообще не госпитализируется, остаются дома. Конечно, лечить их, контролировать состояние здоровья дома невозможно.

Считаю, что наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый, так как все наши больные размещены в больницах, где врачи днем и ночью ухаживают за ними. Строительство новых больниц, конечно, рассчитано на будущее, так как в настоящее время имеющийся больничный фонд обеспечивает наши потребности. Более 20 государственных больниц, в том числе новейшая и самая современная больница "Ени клиника" на 575 коек, предоставлены для лечения инфицированных коронавирусом. В настоящее время больные проходят там лечение. Это – правильный шаг, рассчитанный на будущее, так как никто не знает, сколько продлится пандемия, никому не известны ее дальнейшие этапы. Поэтому мы должны полностью быть готовыми.

Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер. Ввод в строй данной больницы и еще 9 аналогичных больниц предусмотрен в течение 1-2 месяцев. Все эти шаги носили опережающий характер, и именно поэтому, считаю, нам удалось победить в борьбе с коронавирусом на первом этапе. Но борьба продолжается, коронавирус никуда не исчез, он бродит и будет продолжать бродить, и каждый должен знать это.

Большие успехи сегодня достигнуты и в области проведения тестов. Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Для проведения тестов приобретены новые лаборатории. Их количество достигло 23, на повестке дня стоит создание новых лабораторий.

Закупается все необходимое медицинское оборудование. Как вам известно, из резервного фонда Президента выделено 100 миллионов манатов для приобретения медицинского оборудования, принадлежностей и правильной организации работы. Это – первый транш, в состоянии готовности уже находятся дополнительно 150 миллионов манатов, при необходимости мы используем и их. Конечно, все эти комплексные меры – тестирование, функционирование больниц, лабораторий и профессионализм врачей, правильная организация работы позволили нам в настоящее время, как мы и хотели, выйти из этой ситуации с малыми потерями. Смерть каждого человека – большая трагедия для его близких, родственников, жизнь каждого человека очень ценна для нас. Но все в мире познается в сравнении, и когда мы видим, что в развитых странах ежедневно умирают сотни людей, а подчас и больше тысячи человек, то, конечно, работа, проделанная в Азербайджане в этой области, имеет особое значение, и это видят все. Даже в странах, где численность населения такая же, как у нас, тоже уже давно ежедневно умирают сотни людей. Здравоохранение этих стран всегда приводилось в пример во всем мире, в том числе и нам. Однако в этот период каждый увидел, что ситуация там достигла пиковой критической отметки. Поэтому, конечно, при сравнении работа, проделанная Азербайджанским государством, имеет значительное преимущество. Основное внимание мы уделяем сохранению ситуации под контролем, и на первом этапе это нам удалось. Поэтому принятие комплексных мер, в том числе постепенное введение карантинного режима в соответствии с ситуацией, его ужесточение и в последние дни смягчение – все это взвешенные шаги.

Почему ужесточался карантинный режим? Для предотвращения широкого распространения случаев инфицирования, и мы добились этого. На первоначальном этапе этот вирус, если можно так сказать, был импортирован к нам, но впоследствии стали происходить случаи внутреннего заражения. Немедленно были приняты оперативные меры, и именно благодаря жестким карантинным правилам мы завершили этот этап с малыми потерями. Увидев, что уже в течение 3 недель ежедневно число выздоровевших значительно превышает число инфицированных, мы стали принимать смягчающие меры. Но, к сожалению, некоторые люди восприняли это как отмену карантинного режима. К сожалению, некоторые люди не соблюдают карантинный режим. Смягчающие меры преследовали лишь одну цель: восстановить в определенной степени привычный для людей образ жизни. Смягчение карантинного режима не означает окончания карантинного режима, нет. Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая, после чего при необходимости будет продлен. Поэтому картина последних дней, честно говоря, удручает и беспокоит меня, так как в последние 2-3 дня число инфицированных превышает число выздоровевших, и если данная динамика резко возрастет, - хочу открыто сказать это, пусть каждый знает, - мы будем вынуждены привести карантинный режим в прежнее состояние, ужесточить его, а в отношении нарушителей порядка будут приняты более строгие меры наказания, чтобы мы могли постоянно держать ситуацию под контролем.

Политика Азербайджанского государства и повседневное руководство Оперативного штаба данной работой преследуют одну основную цель: защитить жизнь и здоровье граждан, а также в рамках ограничительного режима создать для людей максимум возможностей, чтобы они не слишком отдалялись от привычного повседневного образа жизни. Поэтому мы приняли смягчающие меры. С 27 апреля, а затем с 4 мая действует более мягкий режим. Но что мы видим? Видим, что некоторые безответственные граждане не соблюдают никаких правил, не надевают масок, не держат дистанцию, ведут себя так, словно вирус уже уничтожен. Этого ни в коем случае нельзя допускать, поэтому против таких людей будут приниматься строгие меры. Пусть все знают это и сделают вывод. Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском. Это категорически невозможно.

Поэтому сегодня в некоторых регионах нашей страны, в частности в Гяндже, словно начинается новый этап пандемии. К этому необходимо подойти очень серьезно. Поэтому нынешний карантинный режим предусматривает особые правила для Баку, Сумгайыта, Абшерона, Гянджи, Лянкярана. Почему? Потому что в этих местах, городах больных и случаев инфицирования больше. В последние дни, можно сказать, 30, 40, 50 процентов инфицированных приходится на долю города Гянджа. Значит, ситуация там должна вызывать обеспокоенность. В настоящее время выясняется, в чем причина этого. Основная причина в несвоевременном принятии мер людьми и руководителями. Там, где принимаются своевременные меры, исполняются принятые правила, ситуация находится под контролем. Мы усилим контроль. Поэтому ужесточающие меры, связанные с карантинным режимом, не исключены. Еще раз хочу сказать, что на первом этапе борьбы с вирусом мы победили. Вирус не исчез, он бродит и будет бродить здесь. Это прекрасно знают врачи, специалисты, хотел бы, чтобы знали и граждане. Более широкий размах должна приобрести просветительская работа. Некоторые считают, что вируса больше нет, весь мир охвачен кризисом, а Азербайджан, как остров в море, все здесь хорошо и будет хорошо. Конечно, в сравнении со многими странами хорошо, но нельзя сказать, что абсолютно хорошо.

Конечно, гражданам необходимо соблюдать личную гигиену. Считаю, что на протяжении еще долгого времени это своего рода новая реальность, с которой мы должны мириться, хотим мы того или нет. Надевать маску, соблюдать дистанцию, по нескольку раз в день мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими средствами - все должно стать правилом. Знаете, порой мы сравниваем себя с несколькими странами и говорим – да, я тоже сегодня говорю это, – во многих развитых странах ситуация действительно плачевная, критическая. В отличие от Азербайджана эти страны не знают, как справиться с кризисом. Но, с другой стороны, мы видим, что в этих странах, развитых странах, странах, где ответственность и дисциплина находятся на высоком уровне, люди соблюдают дистанцию. Мы видим по телевизору, что в очереди люди соблюдают дистанцию в полтора-два метра, носят маску. А у нас есть соблюдающие дистанцию? Включите и посмотрите любой канал. Вчера я посмотрел: стоят перед банком близко друг к другу, масок нет. Корреспонденты спрашивают – почему? Они, словно школьники, приводят тысячи причин – забыл, на открытом воздухе маска не нужна, она у меня в кармане. Мы не можем терпеть такого отношения. Это не шутка. Каждый должен воспринимать это предельно серьезно. В отношении таких людей будут приняты строгие меры наказания. Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания. Мы должны оберегать граждан. Мы не можем позволить, чтобы из-за какого-то нарушителя дисциплины, безответственного человека наши граждане болели, умирали. Поэтому каждый должен соблюдать эти правила, причем отныне в течение длительного времени.

Врачам, специалистам хорошо известно, - широкая общественность тоже должна знать, - что борьба с коронавирусом завершится тогда, когда будет изготовлена вакцина. Сегодня весь мир ждет эту вакцину. Ученые во многих странах работают над ее получением. После изготовления вакцины можно сказать, что да, мы можем уберечь себя от этого вируса. До того времени вирус есть, и пусть каждый знает это.

Поэтому я считаю, что в результате всех комплексных мер, ответственности граждан и дисциплины мы и дальше сможем сохранять ситуацию под контролем, потому что вопрос здесь зависит не только от деятельности государственных структур. Государственные структуры, гражданское общество, граждане – все мы должны бить в одну точку. Мы солидарны, проявили единство. Одним из проявлений солидарности является то, что и государство, и частный сектор, предприниматели, отдельные люди помогают, оказывают помощь неимущим, обеспечивают их продуктами питания. Делают пожертвования в созданный по моей инициативе Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В Фонде уже собрано более 100 миллионов манатов. Все это свидетельствует о самых высоких качествах нашего народа – милосердии, внимании к неимущим, стремлении помочь, единстве, солидарности. Но необходимо также проявлять ответственность и соблюдать дисциплину. Пока мы говорим об этом в форме обращения. Но при необходимости это будет применяться в принудительном порядке.

Врачи рискуют своей жизнью, здоровьем, здоровьем своих близких, круглосуточно ухаживают за больными. Мы высоко ценим самоотверженность врачей. Азербайджанский народ еще раз убедился в том, что самое сложное время, в период пандемии ведущими лицами, ведущими людьми являются врачи, оберегающие жизнь людей. Конечно, наряду со всеми остальными факторами, государство принимает необходимые меры. Но в конечном счете именно врачи лечат больных, возвращают их к жизни. Врачи работают днем и ночью, спасают людей. Все пациенты, избавившиеся от этой болезни, в первую очередь должны быть благодарны врачам. Наши сотрудники полиции, сотрудники Внутренних войск день и ночь находятся на улицах, рискуют своей жизнь, пытаются вразумить людей. Мы должны ценить их труд. Почему кто-то хочет получить какие-то особые привилегии? В этой связи должен отметить, что пандемия показала всему миру: перед этой болезнью все равны. Никому не предоставляется и не будет предоставляться никаких привилегий. Это одна из основных составляющих нашей политики – постоянно должны обеспечиваться верховенство закона, равенство. Поэтому никому не будет предоставляться никаких привилегий. И в отношении людей, нарушающих карантинный режим, желающих проводить время в каких-то объектах общественного питания, - когда их выявляют, принимаются строгие меры наказания, в том числе и в отношении должностных лиц. Некоторые из них уже наказаны за нарушение карантинного режима.

В то же время, к сожалению, в этой ситуации мы видим и истинное лицо национальных изменников. Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель. Иначе их не назовешь. Это – не кража, не какое-то незначительное преступление. Как можно назвать действия должностных лиц, пытающихся присвоить продовольственные пайки, отправленные Фондом Гейдара Алиева? Только предательством. Я уже говорил, еще раз хочу сказать: многие называют пандемию войной. На самом деле война налицо. Как можно назвать таких людей в этой ситуации? Поэтому они неизбежно понесут наказание. Кроме того, в нынешних условиях присваивать зарплату, в особенности бедных, платежные карты граждан, привлеченных к общественным работам, снимать с них деньги – это тоже предательство. Все пятеро глав исполнительной власти, арестованных в последнее время, обвиняются именно в этих отвратительных деяниях. Об этом свидетельствуют и последние аресты. В кабинетах этих глав исполнительной власти, их близких, помощников были обнаружены сотни платежных карт. Сотни. Как мне сообщили, в рабочем кабинете задержанного последним главы исполнительной власти было обнаружено 140 платежных карт. Что это такое? Мы даем эти карты тем, кто не может найти работу. И раньше выдавали. Ежегодно мы привлекали к общественным работам тридцать тысяч, сорок тысяч таких людей – к покраске какого-то здания, или же уходу за каким-либо садом и к другим работам. Они получали зарплату на уровне минимальной заработной платы, сегодня она составляет 250 манатов. Но причитающиеся им карты присваиваются главами исполнительной власти, а затем эти деньги присваиваются. А бедные люди остаются без работы и денег. Разве это обычное преступление? Нет. Это – предательство. Иначе это не назовешь. Они продолжают это и в нынешних условиях. Эти люди лишены совести, полностью потеряли ее. Мы и впредь будем вести беспощадную борьбу с такими элементами. Сегодня все здоровые силы нашего общества сплотились вокруг одной цели: выйти из этой ситуацию с малыми потерями, уберечь людей, вылечить больных. Мы должны беречь врачей, чтобы они берегли людей и себя. Поэтому такие грязные действия в нынешней ситуации совершенно неприемлемы. Еще раз хочу сказать: те, кто предпринимает такие шаги, совершает такие преступления, понесут заслуженное наказание.

Могу сказать, что от пандемии, конечно, страдает и наша экономика. Не исключено, что итоги второго квартала будут не очень радостными. Но это – второстепенный вопрос. Первостепенный вопрос – это здоровье граждан. Мы знаем, что если ужесточим карантинный режим по названным мною причинам, то это очень негативно отразится на нашем экономическом положении. Но мы пойдем на это, потому что здоровье и социальное благосостояние людей находятся на первом месте. Именно с этой целью были выделены 3,5 миллиарда манатов. Государство выплачивает значительную часть заработной платы около 700 тысяч граждан, потерявших работу в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. С этой целью 600 тысяч безработных, малообеспеченных и неформально занятых людей обеспечены государством материальной помощью. Мы выполняем всю эту работу для того, чтобы сохранить социальное и материальное положение граждан стабильным. Все эти шаги, конечно, оцениваются и международным сообществом. Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценила меры, принятые в Азербайджане в области борьбы с пандемией, назвала нас образцовой страной. Это действительно так. Мы принимаем в Азербайджане все необходимые меры, в первую очередь, внутри страны, в то же время говорим свое слово в международной плоскости. Могу сказать, что мы оказали помощь более чем 10 странам. Мы отправили техническую, финансовую помощь, самолеты, транспортные самолеты в страны, которые обратились к нам и финансовые возможности которых ограничены, которым, скажем так, больше не к кому обратиться. Мы оказали помощь более чем 10 странам, и считаю, что поступили правильно. Потому что именно в такие дни, в такое время проявляется истинное лицо и людей, и стран. В хорошей ситуации все дружат со всеми. Каждый говорит красивые слова, выступает на международных мероприятиях, рассуждает о взаимной поддержке, но это надо показать на деле. На деле. Мы относимся к странам, которые демонстрируют это на деле. В глобальной борьбе с пандемией мы были одной из первых стран, пожертвовавших Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов долларов. Недавно как председатель Движения неприсоединения мы пожертвовали Всемирной организации здравоохранения дополнительно 5 миллионов долларов, с тем чтобы по согласованию с нами была оказана помощь странам-членам движения. Как вам известно, по моей инициативе были проведены два саммита – Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Саммит Движения неприсоединения. В настоящее время Азербайджан является председателем в обоих институтах. Эта инициатива была своевременной и уместной. Можно сказать, все мировое сообщество приветствует это и отмечает роль Азербайджана.

Мы могли бы и не делать этого. Разве кто-то сказал бы нам что-то? Нет. Кто мог упрекнуть нас в том, что мы не выдвинули эту инициативу в столь тяжелое время. Но мы сделали это, потому что являемся ответственной страной и надежным партнером. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств явился первым саммитом в онлайн-формате в мировом масштабе. А Саммит Движения неприсоединения объединяет 120 стран. Должен отметить, что приветственные обращения Саммиту направили Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Генеральной Ассамблеи ООН, председатель Африканского союза, вице-президент Европейской комиссии. Должен также сказать, что на сегодняшний день, как мне известно, никаких серьезных контактов между Движением неприсоединения и Европейским Союзом не было, потому что эти два института находятся на разных полюсах и зачастую их взгляды не совпадают. Поэтому это тоже было впервые. Если взять число стран, то можно увидеть, что в Движении неприсоединения объединены 120 членов, в Европейском Союзе – 27, это уже 147, в Африканском союзе – 55 членов. Правда, некоторые из них являются участниками Движения неприсоединения. Несмотря на это, абсолютное большинство мирового сообщества по инициативе Азербайджана сформировало единую платформу против COVID-19. Я абсолютно откровенно могу сказать – не для того, чтобы похвалиться, а просто чтобы озвучить истину, - Азербайджан объединяет мир. Во-первых, на национальной почве, то есть вся работа, меры, осуществляемые на территории страны, носят образцовый характер. Социально-экономический пакет по расходам на душу населения, возможно, находится в числе первых в мире. Азербайджан вел себя в международной плоскости как ответственный участник. Опять же в соотношении к валовому внутреннему продукту не было страны, сделавшей такого донорского пожертвования, как мы. Правда, некоторые страны заявили о крупных цифрах. Но где эти средства? Их нет. Мы же предоставили наличными. Инициативы, выдвинутые в рамках международных организаций, также однозначно высоко оцениваются и одобряются мировым сообществом. В это сложное время проявилось истинное лицо каждого. Кто на что способен, кто и как управляет страной, кто и какие действия предпринимает против кризиса, кто смог мобилизовать народ, общество, а кто просто, оставаясь зависимым от внешней помощи, просит ее у других. Так что мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной. Национальные интересы для нас являются приоритетным вопросом. А здоровье людей занимает приоритетное место среди национальных интересов.

Сегодняшняя церемония открытия имеет большое символическое значение. Во-первых, потому, что после ввода в строй 10 больниц, у нас появится дополнительно 2 тысячи коек. Но главное это показывает, что мы в короткий срок, мобилизовав все ресурсы, смогли добиться высоких результатов.

Конечно, хотелось бы еще раз отметить деятельность врачей. Они, действительно, проявляют большую самоотверженность, героизм. Желаю вам дальнейших успехов. Но прошу вас, берегите себя, не болейте, всегда живите, творите как патриоты, профессионалы и любящие народ люди, оказывайте гражданам медицинские услуги. Спасибо.