Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант - народная артистка Хураман Гасымова

БАКУ/Trend/ - Мы сестры - Фидан и Хураман Гасымовы всегда с большой гордостью подчеркиваем, что большая часть нашей творческой жизни прошла в период, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев руководил Азербайджаном. Об этом сказала Trend прославленная оперная исполнительница, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Хураман Гасымова.

"Наше творческое становление прошло в тот период, когда Гейдар Алиев был руководителем страны. Мы всегда гордились, что у нас такой лидер. Не раз бывали с ним в составе делегаций в зарубежных поездках, и наблюдали стиль его работы. Он очень ценил деятелей культуры и искусства. Потому что культура, образование, искусство – это прежде всего лицо любой нации. Гейдар Алиев ценил в людях настоящий, истинный талант, гордился деятелями культуры и искусства, которые прославили нашу страну. Время идет, и сегодня традиции, заложенные Гейдаром Алиевым, достойно продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Мы, сестры Гасымовы бесконечно дорожим памятью о Гейдаре Алиеве. У нас очень много воспоминаний о нем, можно даже книгу написать, я думаю, она была бы многим интересна, - отметила она.

Делясь воспоминаниями о великом лидере, Хураман Гасымова подчеркнула, что именно Гейдар Алиев вернул ее с сестрой на Родину, когда они уехали в Турцию.

"Мы какое-то время отсутствовали в Азербайджане, уехали в Турцию по серьёзным причинам, связанным с моим здоровьем. Нас долгие годы приглашали туда работать, а когда появились проблемы со здоровьем, мы согласились уехать. Это были 1993-1994 годы. В этот период общенациональный лидер вновь вернулся к власти. Связавшись с нами Гейдар Алиев сказал, что для нас в Азербайджане будут созданы все условия. Мы объяснили причину нашего отъезда. Гейдар Алиев пожелал мне скорейшего выздоровления, отметив, что по завершении лечения мне вместе с сестрой следует поскорее вернуться на Родину и воспитывать новое поколение вокалистов. Так оно и получилось. Мы вернулись домой и сейчас в основном занимаемся тем, что растим молодые кадры", - добавила народная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)