Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО)

Политика 9 мая 2020 09:28 (UTC+04:00)
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе и организации Международного центра Низами Гянджеви и при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии 1 000 хирургических масок и 100 масок FFP2 были отправлены в Болгарию. Планируется дополнительно обеспечить болгарскую сторону 50 тестами и 50 защитными костюмами, сообщает Trend со ссылкой на посольство.

Информация об этих пожертвованиях центра освещалась ведущими болгарскими СМИ. Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви доктор Исмаил Серагельдин заявил в интервью болгарской газете «24 часа», что поддержка, оказанная Болгарии, способствовала укреплению солидарности между партнерами в трудное время, когда пандемия COVID-19 распространяется по всему миру. Он сказал, что если все усилия будут объединены, последствия кризиса, вызванного пандемией, могут быть устранены как можно быстрее и эффективнее. Было подчеркнуто, что Центр будет продолжать работать со всеми заинтересованными партнерами для достижения положительных результатов в этом направлении.

Следует отметить, что трое бывших болгарских президентов участвуют в деятельности Международного центра Низами Гянджеви, созданного в 2012 году со штаб-квартирой в Баку: Росен Пневнелиев и Петар Стоянов - в качестве членов правления, Георги Пырванов - в качестве члена Центра. Центр провел семь глобальных бакинских форумов с участием мировых лидеров, включая Болгарию, под покровительством Президента Азербайджана.

В целом, более 5 000 высокопоставленных представителей из 87 стран приняли участие в мероприятиях, организованных с момента создания Центра. Премьер-министр Бойко Борисов представлял страну на 7-м Глобальном бакинском форуме в Баку в 2019 году. В 2015 году в Софии прошла встреча на высоком уровне, организованная Центром.

В качестве поддержки борьбы с пандемией COVID-19 Международный центр Низами Гянджеви отправил более 180 000 масок, 26 000 перчаток, 8 000 масок FFP2, 2 400 тестов, 600 единиц защитной одежды и других предметов медицинского назначения в такие страны-партнеры как Франция, Италия, Греция, США и Китай.

Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Image
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Image
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Image
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Международный центр Низами Гянджеви поддержал Болгарию в борьбе с COVID-19 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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