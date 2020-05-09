Лейла Абдуллаева: Безответственное поведение Никола Пашиняна сводит на нет возможность мирного урегулирования карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в оккупированный азербайджанский город Шуша с целью празднования «дня победы», сообщает в субботу Trend.

«Разговоры о «победе», «мире» и «безопасности» премьер-министра страны, почти 30 лет нарушающей почти нормы и принципы международного права, держащей под военной оккупацией земли и попирающей фундаментальные права более одного миллиона азербайджанцев, а также героизирующей фашистских преступников, - это апофеоз лицемерия. Игнорируя требования мирового сообщества положить конец оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана, включая резолюции Совбеза ООН, Пашинян, выступая с речью «о победе» в оккупированном азербайджанском городе Шуша, наверное, понимает, что это безответственное поведение Армении, оправдывающее необоснованные территориальные претензии к Азербайджану, сводит на нет возможность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Подобное поведение руководства Армении наглядно свидетельствует о ее лживой позиции на переговорах по урегулированию конфликта, что характерно для стране-оккупанта и агрессора, единственной целью которой является укрепление опасного статуса-кво, основанного на насильственном удержании чужих территорий», - отметила глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Абдуллаева подчеркнула, что это намерение Армении никем не будет поддержано: «Азербайджан, однозначно поддерживаемый международным правом, справедливостью и мировой общественностью, освободит свои земли от оккупации, и обеспечит территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Иного пути решения конфликта и обеспечения мира и безопасности в регионе нет».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)