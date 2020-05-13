Президент Ильхам Алиев: Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства

БАКУ/Trend/ - Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Виновной в оккупации Кяльбаджара является предательская власть НФА-Мусават. Именно в результате их предательской и нерадивой деятельности Кяльбаджар в апреле 1993 года был оккупирован, погибли наши граждане, и все наши соотечественники из Кяльбаджара оказались в положении вынужденных переселенцев. Это преступление было не первым преступлением власти НФА-Мусават. Огромная отрицательная роль принадлежит тандему НФА-Мусават также в оккупации Шуши и Лачина. В то время они вели в Азербайджане борьбу за власть. Их основной целью было любой ценой прийти к власти. Сегодня маргинальная группировка, именующая себя радикальной оппозицией, в действительности же оказавшаяся в нынешних условиях в очень жалком положении, во что бы то ни стало пытается обострить ситуацию в Азербайджане. Естественно, на это у них не хватает ни сил, ни ума. Но их намерение - запятнать Азербайджан, нанести удар по имиджу нашей страны, бросить тень на успешную политику, проводимую нами в период пандемии, обеспечить интересы зарубежных покровителей, как изменники, предательское сословие, «пятая колонна» выполнять приказы иностранных кругов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, оккупация в 1992 году Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства.

"Еще раз хочу сказать: в то время их основной целью было прийти к власти. Да и власть была достаточно слабой, поэтому сдача Шуши, организация обороны Лачина не на должном уровне – это преступление непосредственно власти НФА-Мусават, тогдашнего руководства и членов данных партий. Один из элементов, якобы организовавший в то время оборону Шуши, предатель, человек, носивший шапку, но покинувший Шушу и бежавший как трус, сказал: если Шуша будет оккупирована, я застрелюсь. Он по сей околачивается в различных кругах. Вот их деяния. Они сдали Шушу, чтобы ситуация в Азербайджане обострилась, народ поднялся, свергнул власть и они пришли к власти. Так и произошло. Воспользовавшись этим, сдав родные земли армянам, предательский тандем НФА-Мусават пришел к власти в 1992 году после оккупации Шуши и Лачина", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что однако в течение года они привели нашу страну в такое ужасное состояние, что народ поднялся, смел их, выбросив на свалку, и увидел единственный путь спасения в лице Гейдара Алиева.

"До этого они совершили большое преступление, сдав Кяльбаджар армянам. Потому что оккупация Кяльбаджара привела к установлению географической связи между Нагорным Карабахом и Арменией, и это был уже не коридор, а оказавшаяся под оккупацией обширная территория. Конечно, это стало большим ударом, нанесенным по нашей стране, молодому Азербайджанскому государству. Азербайджанский народ не должен забывать это, народ не должен забывать своих врагов. Я называю их своими именами. Так и должно быть, потому что тот, кто предал народ и государство, - предатель. Тот, кто пытается обеспечить здесь интересы внешних кругов, нанести удар по своему народу, интересам народа и государства, - враг. Другого названия этому нет. Все должны знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.