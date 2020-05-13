Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы ИВ Кельбаджарского района (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 мая принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.
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Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы ИВ Кельбаджарского района (ФОТО)
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