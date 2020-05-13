Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны

Политика 13 мая 2020 20:58 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны

БАКУ/Trend/ - Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Сегодня вы назначаетесь на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района. Это – оказанное вам высокое доверие. Вы должны оправдать его. Вы молоды, вам всего 34 года. Ваше назначение одновременно свидетельствует о том, что сегодня создаются очень большие возможности для молодежи, созданы все условия для ее деятельности, молодежь назначается на ответственные должности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последнее время, в частности, в этой сфере, предпринимаются более серьезные шаги.

"Представители молодого поколения приводятся в руководство центральных и местных исполнительных органов. Считаю, что это - правильный шаг, потому что молодежь является активной прослойкой нашего общества. Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, вообще, молодежь в последние годы играет очень активную роль в общественной жизни.

"Я хотел бы особо отметить волонтеров. Этот год моим Распоряжением был объявлен «Годом волонтеров». Очень рад, что за короткое время в Азербайджане появилась огромная, многотысячная армия волонтеров, которым своей работой, делами удалось завоевать большую симпатию в обществе, они вносят огромный вклад в наше общее дело. Движение волонтеров началось с волонтеров ASAN. Сегодня волонтеры ASAN в подлинном смысле слова сочетают в себе лучшие качества, свойственные азербайджанской молодежи, олицетворяют эти качества", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в настоящее время волонтеры осуществляют достаточно широкую деятельность и в других областях.

"Я постоянно отслеживаю их деятельность и высоко оцениваю ее. По моему указанию волонтеры должны быть привлечены и к работе в центральных и местных исполнительных органах. Вам тоже как главе исполнительной власти необходимо обратить внимание на этот вопрос, чтобы дела шли лучше с точки зрения общественного контроля, росла общественная активность, и вопросы, беспокоящие сегодня людей, находили решение. Чтобы добиться этого, конечно, в первую очередь, центральные и местные исполнительные органы должны осуществлять эффективную деятельность, в то же время на высоком уровне должен находиться общественный контроль. Поэтому ваше назначение – это проявление доверия к вам, в то же время свидетельство внимания к молодежи. Еще раз хочу сказать: вы своей работой должны оправдать это высокое доверие", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнул, что Кяльбаджар является одним из красивейших уголков Азербайджана.

"Живописная природа, прекрасные леса, горы, реки, исторические памятники Кяльбаджара – национальное достояние азербайджанского народа. К сожалению, абсолютное большинство, можно сказать, все исторические памятники, находящиеся в Кяльбаджаре и на других оккупированных землях, разрушены или сожжены. В том числе разрушены принадлежащие азербайджанскому народу древние исторические памятники на территории Кяльбаджарского района. Но настанет день, когда мы восстановим все разрушенные памятники, всю инфраструктуру на оккупированных землях. Азербайджан восстановит свой суверенитет", - сказал глава государства.

По его словам, есть много факторов, дающих основание говорить это, в том числе прочность наших международных позиций, признание всем миром территориальной целостности нашей страны.

"В последние годы в постановлениях и резолюциях всех ведущих международных организаций выражаются однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны. В том числе непризнание мировым сообществом пресловутых выборов, проведенных недавно сепаратистами, и единодушное мнение ведущих международных организаций по этому поводу еще больше усилили наши позиции и явились очередным ударом по сепаратистам, их покровителям, агрессивной Армении. В то же время уверен, что наш растущий экономический потенциал, военная мощь и возрастающий авторитет в регионе - все эти факторы приведут к полному восстановлению суверенитета Азербайджанского государства. Каждый гражданин Азербайджана своей работой должен приближать этот день, и в данном направлении проводится очень активная работа", - подчеркнул глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 21:46
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 100 тысяч Турция 21:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это Политика 21:21
Глава АБА: Процесс выдачи компенсации вкладчикам закрытых банков начнётся до конца месяца Финансы 21:19
Президент Ильхам Алиев: Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника Политика 21:17
Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной Политика 21:14
В Италии от COVID-19 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом Европа 21:07
Президент Ильхам Алиев: Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства Политика 21:05
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны Политика 20:58
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Беларуси Политика 20:12
Хикмет Гаджиев: Самовольное прибытие находящихся за рубежом азербайджанцев к пограничным пунктам неприемлемо Общество 19:57
Туркменистан нацелен на рост добычи углеводородов Энергетика 19:47
Лейла Абдуллаева: Гражданам, столкнувшимся за рубежом с трудностями в связи с пандемией, оказывается помощь Политика 19:36
Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом Политика 19:33
В министерстве экономики Азербайджана произошли кадровые назначения Экономика 19:15
Eni Turkmenistan limited объявляет тендер на закупку вакуумных насосов Тендеры 19:06
В Азербайджане запускаются новые кредитные продукты для микробизнеса Финансы 19:04
Крупный азербайджанский банк вдвое сократил операционную прибыль Финансы 18:57
В Азербайджане коронавирус чаще выявляется у граждан, возвращенных из России Общество 18:51
В связи с искажением карты Азербайджана в проекте NASA будет выражен протест Политика 18:47
Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом Общество 18:41
ГТК Азербайджана: Реализация новой концепции приведет к значительному улучшению таможенной системы Транспорт 18:39
Банковский сектор Азербайджана обладает достаточно высоко ликвидными активами - АБА Экономика 18:20
Решение по поводу открытия границ в Азербайджане будет вынесено после 31 мая Общество 18:20
Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех" Политика 18:19
В регионе Туркменистана выполняются работы по очистке нефтегазовых скважин Энергетика 18:14
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит Культура 18:12
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран Политика 18:08
Азербайджанская компания отмечает стабильный спрос на автозапчасти Бизнес 18:07
Хикмет Гаджиев: Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства Политика 18:06
Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России Политика 18:02
Турция снимает ограничения на экспорт масок Турция 17:56
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте Грузия 17:56
Гражданский транспорт и жилые дома в Газахе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении Политика 17:56
Он из бакинской квартиры сделал беговую дорожку. Ему всего 83 года…(ФОТО) Социум 17:55
МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана Политика 17:55
Азербайджанская НБКО о деятельности в период карантина Финансы 17:52
Доходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 17:52
Anglo Asian Mining PLC значительно увеличила прибыль Финансы 17:51
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли Экономика 17:50
Сократился экспорт Турции в страны ОИС Турция 17:43
Хикмет Гаджиев: Граждане Азербайджана будут возвращены в страну чартерными рейсами с 18 по 31 мая Политика 17:41
Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом Политика 17:39
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий Бизнес 17:30
В Азербайджане сократился объем транспортировки грузов и пассажиров Транспорт 17:29
ОПЕК ожидает снижения нефтедобычи в Азербайджане в 2020 году Энергетика 17:24
Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти Энергетика 17:19
Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом Политика 17:16
В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции Бизнес 17:12
Территория Гаджигабульского промышленного квартала будет расширена - Распоряжение Политика 17:12
Не менее пяти человек погибли в результате атаки талибов в Афганистане Другие страны 17:09
Гярай Гярайбейли: Часть средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут направлены на научные исследования Общество 17:08
Кондитерское предприятие Азербайджана о планах разработки новой производственной линейки в текущем году Бизнес 17:07
Армения — это страна победившего нацизма - российский политолог Политика 17:05
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Бизнес 17:03
В Азербайджане планируется создание фонда поддержки стартапов ИКТ 17:01
Ущерб от сильного ветра в Бухарской области Узбекистана оценили в $14 млн Узбекистан 17:00
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг (ВИДЕО) Общество 16:57
Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи Узбекистан 16:56
Комитет Красного Креста: Условия содержания Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова держатся под контролем Общество 16:51
Предприятие Нахчывана о планах производства пива в текущем году Бизнес 16:39
Туристический сезон в Азербайджане начнется сразу после карантина Туризм 16:37
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 16:37
Закир Нуриев: Закрытие банков не связано с пандемией коронавируса Финансы 16:33
ВВП Азербайджана незначительно повысился Бизнес 16:17
Нахчыванское предприятие об экспорте столовых минеральных вод Бизнес 16:13
В Туркменистане перевыполнен план производства кокона Бизнес 16:10
Возбуждено уголовное дело в связи с противозаконными действиями должностных лиц ГПС Азербайджана Происшествия 16:10
Обладатель имени 16 русских князей в азербайджанском художественном проекте (ВИДЕО) Культура 16:06
В Азербайджане за финансовой поддержкой обратилось более 130 тыс налогоплательщиков - минэкономики Финансы 15:48
Предприятие Азербайджана об объемах производства муки в текущем году Бизнес 15:48
ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3% Казахстан 15:34
Утвержден "Порядок организации видеоприема граждан в Администрации Президента Азербайджана" - Указ Политика 15:34
Просто этот период необходимо переждать – народный артист Теймур Гёкчаев Культура 15:32
QAZAQ AIR открывает новый маршрут из Нур-Султана в Тараз Казахстан 15:31
"Азеришыг" о модернизации услуг ИКТ 15:21
В одном из тоннелей Баку модернизировано освещение (ФОТО) Транспорт 15:12
В Азербайджан экстрадирован житель Баку, незаконно продававший построенные для инвалидов квартиры Происшествия 15:07
Германия отменит контроль на границах с Данией и Люксембургом Европа 14:55
Туркменистан и Иран обсудили активизацию транспортных перевозок Транспорт 14:54
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США возобновятся в Великобритании Европа 14:50
В Азербайджане в марте 2020 г. более чем на треть выросли выплаты в сегменте non-life страхования Экономика 14:48
Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы ИВ Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:46
Обсуждения в связи с датой проведения Гран-При Азербайджана Фoрмулы-1 2020 года продолжаются Общество 14:43
Азербайджанский банк повысил капитал до 100 млн манатов Финансы 14:34
Молочноперерабатывающий комбинат Азербайджана расширит ассортимент продукции Финансы 14:28
ООН прогнозирует 30%-ый спад мировой торговли из-за пандемии за 6 месяцев США 14:17
Саудовское правительство подтвердило дополнительное сокращение добычи нефти в июне Энергетика 14:13
В Узбекистане 300 местным компаниям окажут содействие в повышении ресурсоэффективности Узбекистан 14:12
На заводе Сумгайытского технопарка началось производство дезинфекционных тоннелей Бизнес 14:09
Гуманитарная акция от Azercell (ФОТО) Общество 14:07
Для Азербайджана цифровизация энергетики очень актуальный вопрос - российский эксперт Политика 13:59
Студенты MBA Бакинской высшей школы нефти отличились в игре Business Strategy Game Общество 13:50
Производитель кондитерских изделий в Азербайджане о расширении ассортимента в текущем году Бизнес 13:47
Испанская компания будет содействовать разработке проектов в Туркменистане Бизнес 13:44
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла Общество 13:36
СГБ и Генпрокуратура провели спецоперацию в Госпогранслужбе Азербайджана Политика 13:33
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 8 июня Энергетика 13:18
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков Общество 13:18
Завершен проект внешнего электроснабжения Ташкентского Металлургического завода Узбекистан 13:14
Все новости