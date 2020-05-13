Армения — это страна победившего нацизма - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Армения — страна победившего нацизма. Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя информацию, распространенную в армянских СМИ о том, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна в годы Великой Отечественной войны служил в рядах Вермахта.

Историк отметил тот факт, что в немецкой учетной карточке деда Пашиняна, имеются записи на русском языке: "Это говорит о том, что она была передана советскими войсками в органы военной контрразведки «Смерш». В связи с этим интересны данные учетной карточки Николая Пашиняна (деда). В документе говорится, что он является уроженцем села Енокаван (Армения), служил в 814 армянском пехотном батальоне германских сухопутных войск в воинском звании рядовой легионер. Очевидно, что по нему проводилась проверка, затем он оказался в архиве КГБ Армянской ССР, ныне архиве СНБ Армении, откуда и был извлечен явно в политических целях».

К тому же, по его словам, факт службы Пашиняна-деда в Вермахте не противоречит тому, что начинал он службу в Красной армии: «Пашинян - младший в своей записи в социальных сетях указал, что его дед служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии, что выглядит вполне правдоподобно. 138-я дивизия, в самом начале войны, располагалась в Армении. Задачей данной дивизии была охрана советско-турецкой границы, после войны с Финляндией. В январе 1942 года полк в составе дивизии был направлен для участия в Керченско-Феодосийской десантной операции, которая закончилась разгромом советских войск и пленением до 200 тысяч красноармейцев. Многие из них, смерти предпочли предательство и перешли на службу к гитлеровцам. К тому же немцы уже начали формировать национальные военные подразделения из граждан Советского Союза неславянских национальностей. Армянские подразделения в составе германских войск начали формироваться еще в марте 1941 года, до нападения Германии на СССР. Первая самостоятельная армянская часть появилась в августе 1941 года, так что тропа предательства для военнопленных красноармейцев из числа армян к моменту пленения Пашиняна-старшего уже была проторена».

Ссылаясь на исследования российского историка Сергея Дробязко, политолог добавил, что 815-й армянский пехотный батальон был сформирован в первой декаде августа 1943 года в городе Пулавы в Польше: «В связи с этим дата смерти Пашиняна старшего (29 сентября 1943 года) является довольно показательной. Выходит, что дед премьер-министра Армении прослужил в вермахте чуть больше месяца, после чего скончался».

Кузнецов считает, что нет ничего удивительного в том, что документ на Пашиняна старшего оказался в СССР: «Документ о службе Пашиняна-деда в вермахте, это учетная карточка безвозвратных потерь. Подобные карточки заводились на каждого убитого или умершего для начисления пенсии по потере кормильца родственникам военнослужащего. Согласно Ялтинским соглашениям 1945 года, предполагались не только репатриация на родину всех насильно угнанных нацистами людей и выдача всех захваченных коллаборационистов или приспешников врага, но и обмен документами.Скорее всего, документ был передан американцами, в зоне оккупации которых находился архив безвозвратных потерь германских вооруженных сил во Фрайбурге».

Кузнецов отметил, что проявления нацизма культивируются в Армении на государственном уровне. В качестве примера он привел памятник пособнику нацистов Гарегину Нжде, высящийся в самом центре Еревана.

«Ни для кого не секрет, что в Армении Нжде возведен на пьедестал главного национального героя армянского народа ХХ века, хотя это идет вразрез со всей системой современного международного права. Предыдущие и нынешние власти Армении прекрасно знали и знают об этом, поэтому на международной арене ведут себя одним образом, а во внутренней политике - совершенно противоположным, на заседаниях Генеральной Ассамблеи представители Армении голосуют в поддержку резолюции, осуждающей героизацию нацизма, но внутри страны в то же самое время устанавливают памятники Нжде, называют его именем площади, улицы, скверы и даже воинские награды, проводя тем самым нацификацию собственного населения и формируя его сознание в откровенно нацистском духе. Все эти действия являются элементами или компонентами системной и последовательной государственной политики героизации нацизма в Армении», - резюмировал он.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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