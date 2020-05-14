Севиль Микаилова: Случаи инфицирования коронавирусом в оккупированном Нагорном Карабахе - тревожный сигнал для международных организаций

БАКУ /Trend/ - Cлучаи инфицирования коронавирусом в Нагорном Карабахе и на других оккупированных Арменией территориях Азербайджана должны стать тревожным сигналом для международных организаций.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что территориальная целостность Азербайджана в рамках признанных международным сообществом границ должна быть восстановлена, в противном случае оккупированные Арменией территории, которые стали центром терроризма, контрабанды и наркоторговли в регионе, станут еще и источником распространения коронавирусной инфекции.

«Люди, живущие на этих территориях, стали заложниками режима Пашиняна. Несмотря на наличие случаев инфицирования, сепаратистский режим в Нагорном Карабахе пытается скрыть информацию о пандемии. Озвучивая ложные цифры, этот режим пытается создать видимость того, что ситуация якобы находится «под контролем». А на самом деле никакого контроля над ситуацией нет, и риск распространения коронавируса с каждым днем только возрастает. Международные организации должны наконец заявить о том, что этот незаконный режим, грубо нарушающий все нормы и принципы международного права, и стремящийся уклониться от внимания международного сообщества в период пандемии, является источником большой опасности», - сказала Севиль Микаилова.

Депутат добавила, что Азербайджан является одной из ведущих стран в мире в области эффективной борьбы с пандемией коронавируса.

"Инициативы и деятельность Президента Ильхама Алиева в данном направлении способствовали более тесному сплочению международного сообщества для достижения общей цели. В частности, следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценила работу правительства Азербайджана, и назвала образцовой поддержку, оказанную Президентом Азербайджана многосторонней дипломатии и солидарности на региональном и глобальном уровнях", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат добавила, что международное сообщество, в частности Совет безопасности ООН, принявший четыре резолюции, в которых требуется безоговорочный вывод оккупационных войск Армении с территорий Азербайджана, и Минская группа ОБСЕ, осуществляющая посредническую миссию для урегулирования конфликта, должны продемонстрировать жесткую и принципиальную позицию.

"Речь идет о глобальной угрозе и общечеловеческой безопасности. То, что безответственность политического режима в Армении и премьер-министра Никола Пашиняна вызовут серьезные последствия не только для региона, но и в более широком масштабе, является реальностью, и в этом вопросе крайне важно наличие единогласного решения. Восстановление территориальной целостности Азербайджана является лишь вопросом времени, однако выжидательная позиция международного сообщества в борьбе с пандемией на фоне глобальных вызовов может вызвать тяжелые последствия», - подытожила Севиль Микаилова.

(Текст: Турал Гараджаев)