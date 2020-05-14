Задержан замначальника и другие высокопоставленные военнослужащие ГПС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на официальный сайт СГБ, в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре задержаны заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица.
В настоящее время расследование продолжается.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Севиль Микаилова: Случаи инфицирования коронавирусом в оккупированном Нагорном Карабахе - тревожный сигнал для международных организаций
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета
В Азербайджане выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 44 человека – Оперативный штаб
При содействии Узбекистана в Афганистане откроется модульный цех по производству растительного масла
Афет Гасанова: Итоговое решение Совета Евросоюза по политике "Восточного партнерства" - очередной международный успех Азербайджана
Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО)
Хикмет Гаджиев: Период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности