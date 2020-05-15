В Азербайджане вскоре возобновится деятельность судов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полностью сняты ограничения на деятельность судов, введенные в связи с особым режимом карантина, передает в пятницу Trend со ссылкой на Верховный суд Азербайджана.

Согласно информации, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в связи с пресечением распространения коронавирусной инфекции, по решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана всем судам на административной территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района рекомендовано полностью возобновить прием и рассмотрение дел с 00:00 18 мая 2020 года.

Также рекомендовано осуществлять судебную деятельность в соответствии с установленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В сообщении Верхоаного суда говорится, что в ходе процессов в судебных залах, а также в административных зданиях запрещено совместное нахождение более чем 10 человек. Также суды должны обеспечить использование гражданами в судебных зданиях защитных масок, соблюдение ими правил личной гигиены и медико-профилактических требований, а также социальной дистанции.

В административных зданиях судов следует регулярно проводить дезинфекционные работы. Рекомендовано решить другие вопросы в связи с рабочим графиком судей и сотрудников судебных аппаратов, исходя из рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров.

Также рекомендуется во всех судах приостановить прием граждан, и осуществить данный процесс посредством телефонной, мобильной и интернет-связи.

Напомним, что деятельность судов, за исключением действующих на административных территориях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, была возобновлена в начале этого месяца.

(Текст: Турал Гараджаев)