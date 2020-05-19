В Азербайджане в отношении 180 родителей применены меры административного взыскания

БАКУ/Trend/ - В 2019 году во время рейдов, проведенных в Азербайджане с целью пресечения эксплуатации детского труда, было выявлено 420 детей, живущих вне семьи, без педагогического и общественного влияния, работающих на улицах и занимающихся попрошайничеством.

Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

В ходе проведенных проверок подтвердилось, что только один из них стал жертвой принудительного труда, по остальным случаям преступный состав не установлен. На основании этих фактов в отношении 180 родителей, не выполнявших обязанности, возложенные на них в связи с воспитанием своих детей, были применены меры административного взыскания. Наряду с этим с целью устранения соответствующих проблем, оказания заботы и поддержки о детях в органы опеки и попечительства, комиссии местных исполнительных органов было направлено 670 материалов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)