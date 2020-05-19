Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане (версия 3)

(Первая версия в 12:15)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был представлен отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о работе в данной сфере, проводимой в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.

Он отметил, что в Азербайджане сформирована совершенная законодательная база, обеспечивающая проведение эффективной борьбы с преступлениями торговли людьми, расширение возможностей защиты прав жертв: «В борьбе с торговлей людьми правительство приняло ряд важных решений, сумма пособия лицам, пострадавшим от этих преступлений, повышена с 400 до 700 манатов. В прошлом году в сфере борьбы торговли с людьми была проведена широкая просветительская работа. В 55 городах и районах республики, вузах и колледжах были проведены семинары по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом. В Баку для широкой общественности были показаны видео пропагандистского характера, розданы пропагандистские материалы, по телевидению и радио, на видеопорталах транслировались передачи».

Также до внимания было доведено, что в прошлом году в сфере борьбы с торговлей людьми в центре внимания был вопрос укрепления взаимных связей м зарубежными партнерам и организациями: «Свыше 100 договоров, подписанных МВД с надлежащими государственными структурами около 40 стран, дают реальные результаты в оперативном установлении в других странах мест граждан Азербайджана, ставших жертвами трафикинга, сборе информации о тех, кто совершает эти преступления, проведении согласованных мер».

После обсуждений отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане был принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)