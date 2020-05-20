МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении

БАКУ/Trend - Проведение незаконных «выборов» и так называемой «инаугурации» в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана со стороны страны-оккупанта является очередным проявлением политики аннексии, проводимой Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении отмечено, что результаты так называемых «выборов», которые противоречат как Конституции Азербайджана, так и нормам и принципам международного права и, соответственно, однозначно отвергаются международным сообществом, не имеют и не могут иметь какой-либо юридической силы. Сепаратистский режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, является результатом незаконного применения силы против страны со стороны Армении, приведшего к оккупации 1/5 части международно-признанных территорий Азербайджана, осуществлению кровавой этнической чистки и нарушению фундаментальных прав сотен тысяч жителей этих регионов, ставших вынужденными переселенцами.

Участие премьер-министра страны-агрессора Армении в провокации под названием «инаугурация», организованной в городе Шуша, являющегося важным историко-культурным наследием азербайджанского народа, не что иное как черное пятно на репутации человека, который позиционирует себя «демократом».

В условиях продолжающейся военной оккупации Нагорно-Карабахского и прилегающих регионов Азербайджана и лишения избирательных прав насильственно изгнанного оттуда азербайджанского населения, проведение там незаконных «выборов» и «инаугурации» помимо их явной противоправности не поддаются элементарной логике и, соответственно, представляют предмет всеобщего осуждения и отвержения.

Война еще не закончена, и Азербайджан оставляет за собой полное право обеспечить свою территориальную целостность в рамках его международно-признанных границ всеми необходимыми способами. Соответствующие провокационные действия руководства Армении сводят практически на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта и служат усилению дальнейшего военного противостояния и росту напряженности в регионе.

Пусть никто не сомневается в том, что оккупированные территории будут освобождены, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в пределах его международно-признанных границ, а также будут обеспечены основные права вынужденных переселенцев.