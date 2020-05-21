Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства

Политика 21 мая 2020 00:02 (UTC+04:00)
Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Накануне Азербайджан направил гуманитарную помощь Сербии, передает Trend со ссылкой на сербские СМИ.

Сообщается, что в белградском аэропорту «Никола Тесла» куда приземлился самолет с грузом помощи из Азербайджана, присутствовали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и посол Азербайджана в Белграде Эльдар Гасанов.

Премьер - министр Сербии Ана Брнабич, расценила данный жест как проявление дружбы азербайджанской стороны к Сербии.

«Это проявление дружбы, которую мы никогда не забудем. Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Сербии после наводнения 2014 года. Именно в этот день, 19 мая 2014 года в Сербию прибыл первый самолет с грузом помощи из Азербайджана.

Символично, что мы вновь встречаем этот самолет, что является показателем стратегического партнерства",- приводит слова Брнабич агентство «Танюг».

Гуманитарную помощь получат белградские общины Савски Венац, Раковица и Чукарица, а также беженцы размещенные в Воеводине. Раздачу помощи для нуждающихся семей в Белграде.осуществит азербайджанская компания «Азвирт».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Предприятие Туркменистана совершенствует инфраструктуру топливоснабжения в Дашогузском районе
Предприятие Туркменистана совершенствует инфраструктуру топливоснабжения в Дашогузском районе
В Туркменистан прибыл первый грузовой состав из Китая
В Туркменистан прибыл первый грузовой состав из Китая
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В центре DOST рассказали о деятельности волонтеров во время пандемии коронавируса (ФОТО) Общество 00:13
Virgin Orbit планирует испытать в США систему воздушного старта ракеты США 00:11
Правительство Сербии оценило гуманитарную помощь из Азербайджана как проявление дружбы и стратегического партнерства Политика 00:02
Turkish Airlines возобновляет международные рейсы Турция 20 мая 23:55
В США начали отслеживать контакты лиц с коронавирусом при помощи технологии Apple и Google США 20 мая 23:47
Главу Минздрава Боливии задержали по делу о закупке аппаратов ИВЛ по завышенной цене Другие страны 20 мая 23:31
Власти Нью-Йорка разрешили религиозные церемонии с участием до 10 человек США 20 мая 23:16
Парламент Испании в пятый раз одобрил продление режима повышенной готовности Европа 20 мая 23:04
В Катаре опасаются, что многие болельщики не смогут приехать на ЧМ-2022 из-за кризиса Спорт 20 мая 22:57
Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 1 сентября Спорт 20 мая 22:52
Меркель ушла от ответа на вопрос, готова ли она на очную встречу лидеров G7 в США Европа 20 мая 22:35
Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане Общество 20 мая 22:18
В Азербайджане будет внедрена система раннего оповещения об опасных погодных явлениях Общество 20 мая 22:17
В Египте вновь зарегистрирован рекорд по числу заражений коронавирусом Другие страны 20 мая 22:05
Трамп и Макрон обсудили проведение в ближайшее время саммита "семерки" США 20 мая 21:47
Первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины В мире 20 мая 21:38
Дом мечты Уолта Диснея продали за миллион долларов США 20 мая 21:17
Благодарственные письма: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет более сильным и могущественным Политика 20 мая 20:57
В Баку выросли цены на аренду квартир Общество 20 мая 20:24
Расходы на соцобеспечение в Азербайджане значительно выросли Финансы 20 мая 20:19
Предприятие Туркменистана совершенствует инфраструктуру топливоснабжения в Дашогузском районе Энергетика 20 мая 20:04
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ВИДЕО) Политика 20 мая 19:56
По случаю праздника Рамазан в Баку пройдет ярмарка "Из села в город" Общество 20 мая 19:55
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о применении закона о регистрации по месту жительства и месту нахождения Политика 20 мая 19:29
Президент Ильхам Алиев подписал закон об изменении положения о службе в налоговых органах Политика 20 мая 19:17
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде Политика 20 мая 18:50
В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ Политика 20 мая 18:37
В Ереване похитили статую главного тренера ФК "Арарат" Армения 20 мая 18:26
Азербайджанская компания о планах реализации строительного проекта за рубежом Строительство 20 мая 18:16
Азербайджанский мед будет экспортироваться в арабские страны Бизнес 20 мая 18:16
В ближайшие дни в Азербайджане приступят к выдаче жилья и автомобилей семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны Общество 20 мая 18:11
В Азербайджане работодатели, необоснованно уволившие сотрудников, будут привлечены к ответственности Общество 20 мая 17:59
Производитель водоизоляционных материалов в Азербайджане незначительно увеличил объемы производства Бизнес 20 мая 17:58
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение почти на 70% Финансы 20 мая 17:58
ЗАО “AzerGold” осуществило очередной крупномасштабный экспорт Экономика 20 мая 17:56
В прошлом году расходы на исследования в области здравоохранения в Азербайджане увеличились на треть Финансы 20 мая 17:50
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб Общество 20 мая 17:48
В Туркменистан прибыл первый грузовой состав из Китая Транспорт 20 мая 17:47
Азербайджанское предприятие о производстве металлоконструкции в текущем году Бизнес 20 мая 17:43
В Баку возобновляют работу Центры DOST Общество 20 мая 17:39
Завершилась реконструкция дороги в одном из районов Азербайджана (ФОТО) Экономика 20 мая 17:37
Шуша, "Сары гялин", "Наби" – неповторимый мир азербайджанской музыки (ВИДЕО) Культура 20 мая 17:35
В Азербайджане обнародовано число зарегистрированных юрлиц с иностранными инвестициями Экономика 20 мая 17:29
Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами Общество 20 мая 17:28
Таджикистан направил в Сырдарьинскую область Узбекистана вагоны со стройматериалами Узбекистан 20 мая 17:26
Ностальгия Бакылы гагаша по поездкам на пляж, или День культурного разнообразия (ФОТО) Интересное 20 мая 17:26
При минкультуры Азербайджана создан Киносовет Социум 20 мая 17:25
Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики Политика 20 мая 17:20
По Абшеронской кольцевой ж/д пущены новые поезда Общество 20 мая 17:12
Два человека погибли при обрушении на заводе на юге Китая Другие страны 20 мая 17:12
Азербайджан улучшает условия кредитования агропредприятий среднего и малого бизнеса Финансы 20 мая 17:09
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО) Транспорт 20 мая 17:09
"Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздники Общество 20 мая 17:07
Азербайджанский завод увеличит производство одинарных и блочных кирпичей Бизнес 20 мая 17:02
В Азербайджане меняются правила в связи с водительскими удостоверениями Общество 20 мая 17:01
Гибкая политика Азербайджана – лучшее внешнеполитическое решение - российский эксперт Политика 20 мая 16:59
В ЕС вступил в силу запрет на продажи сигарет с ментолом Европа 20 мая 16:57
Госкомитет Азербайджана о правилах похорон скончавшихся от коронавируса Общество 20 мая 16:55
В Азербайджане может быть закрыто еще несколько страховых компаний — эксперт Экономика 20 мая 16:45
Праздничный намаз в Азербайджане будет совершен в соответствии с карантинным режимом Общество 20 мая 16:38
В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами Общество 20 мая 16:31
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Испании Политика 20 мая 16:30
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом Общество 20 мая 16:29
О проблемах электронной коммерции в Азербайджане - эксперт Экономика 20 мая 16:28
Азербайджанская компания о ходе строительства элитных жилых объектов в Сумгайыте Строительство 20 мая 16:22
В Украине карантин продлили до 22 июня Европа 20 мая 16:16
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления Тендеры 20 мая 15:52
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации Политика 20 мая 15:39
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении Политика 20 мая 15:36
Нефтеперерабатывающее предприятие Туркменистана объявляет тендер на закупку электрооборудования Тендеры 20 мая 15:34
Строительная компания Азербайджана о ходе реализации проекта многоэтажного здания в Баку Строительство 20 мая 15:32
Обзор бюджетных расходов на образование в Азербайджане Финансы 20 мая 15:32
Эксклюзивный вебинар в Азербайджане: Восстановление сектора гостеприимства после COVID-19 (ФОТО) Экономика 20 мая 15:23
В Азербайджане устранены ограничения для студентов, имеющих академическую задолженность Общество 20 мая 15:18
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке Общество 20 мая 15:16
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады командиров в рамках учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 мая 15:13
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 20 мая 15:06
НБКО Азербайджана осуществляет онлайн-кредитование Финансы 20 мая 15:02
ГЭЦ Азербайджана о деталях приема абитуриентов в колледжи Общество 20 мая 15:01
В США разбился истребитель США 20 мая 14:54
Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру вузов в Азербайджане Общество 20 мая 14:52
С начала года трудовая миграция из Турции в Туркменистан значительно сократилась Турция 20 мая 14:51
Обнародован объем инвестиций в ТЭК Туркменистана Энергетика 20 мая 14:49
В январе-апреле Туркменистан снизил импорт кожаных изделий из Турции Турция 20 мая 14:47
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа Общество 20 мая 14:47
Свыше 30 млн человек в ЕС рискуют потерять работу Европа 20 мая 14:46
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы Общество 20 мая 14:37
Facebook ограничит заполненность своих офисов до 25% США 20 мая 14:37
Минобразования Азербайджана: Правила по оцениванию знаний будут касаться и заочников Общество 20 мая 14:37
Азер Талыбов освобожден от должности замглавы минэкономразвития России Общество 20 мая 14:33
Минобразования Азербайджана о студентах, которым полагается стипендия Общество 20 мая 14:33
В Азербайджане защита магистерской диссертации остается в силе — минобразования Общество 20 мая 14:22
Кто стоит за сменой армянских правительств? Политика 20 мая 14:17
Евросоюз превысил предельно допустимый дефицит бюджета из-за борьбы с пандемией Европа 20 мая 14:16
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о деятельности после пандемии Общество 20 мая 14:12
Закрытие СК Standard Insurance - месседж для страхового сообщества - эксперт Экономика 20 мая 14:11
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт Политика 20 мая 14:03
Rolls-Royce уволит 9 тыс. сотрудников в связи с экономической ситуацией Европа 20 мая 13:58
Генпрокуратура Азербайджана: Задержан экс-сотрудник минтруда и социальной защиты населения Общество 20 мая 13:54
Произведения Этибара Гасанзаде вошли в Антологию избранных стихов тюркского мира (ФОТО) Культура 20 мая 13:46
Все новости