В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Политика 22 мая 2020 23:55 (UTC+04:00)
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ по случаю национального праздника - Дня Республики.

Международная организация тюркской культуры высоко ценит заботу и поддержку, которые Ваше превосходительство оказывает ТЮРКСОЙ, а также Вашу роль в пропаганде и развитии общей тюркской культуры.

Заверяем Вас в том, что сотрудничество между организацией ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой в области культуры будет продолжаться по восходящей, культура и искусство Азербайджана будут достойно представлены на международных мероприятиях, проводимых в рамках ТЮРКСОЙ.

Пользуясь случаем, также поздравляю Вас со священным праздником Рамазан, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - мира, спокойствия, прогресса", - говорится в поздравлении.

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Король Нидерландов Виллем-Александр поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам мои поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики, а также самые добрые пожелания благосостояния азербайджанского народа.

Хочу также отметить, что накануне празднования этого знаменательного дня пандемия COVID-19 стала для всех нас беспрецедентным призывом.

В то время, когда мы продолжаем совместные усилия для того, чтобы победить коронавирус, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил и здоровья", - говорится в поздравлении.

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Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Мы разделяем радость азербайджанского народа, который отмечает национальный праздник Азербайджанской Республики, 102-ю годовщину провозглашения ее независимости, передаем поздравления Вашему превосходительству и Первому вице-президенту. Высоко оцениваем огромное развитие, которого добился Азербайджан за прошедшие 28 лет, несмотря на препятствия и вызовы, стоящие перед миром.

Передаем Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания. Надеемся, что в столь трудное время, когда человечество борется с коронавирусом, Ваша страна продолжит идти по пути мира, прогресса и развития. Отмечаем, что мы высоко оцениваем не только предпринятые Вашей страной под Вашим руководством решительные шаги для предотвращения распространения вируса, устранения последствий болезни, но и содействие нуждающимся в помощи людям в других странах в борьбе с этой пандемией.

Ваше превосходительство, мы также хотели бы с удовлетворением отметить, что Международный центр Низами Гянджеви, как всегда в духе взаимной поддержки, был активным партнером в многочисленных инициативах, выдвинутых во многих местах. Несмотря на ограничения в передвижении, вызванные пандемией, Международный центр Низами Гянджеви оказал поддержку нуждающимся в 27 странах, оставался приверженным основным ценностям.

Господин Президент, пользуясь этой возможностью, выражаем Вам признательность за пристальное внимание к созданию, развитию и признанию на международном уровне Международного центра Низами Гянджеви. Верим, что вместе мы продолжим усиливать Международный центр Низами Гянджеви и добьемся еще больших успехов.

Прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам", - говорится в поздравлении.

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Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Рад сердечно поздравить Вас и азербайджанский народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - прогресса и благосостояния.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку Вашей страной ОИС, ее роль в пропаганде исламской солидарности, являющейся целью создания организации. ОИС продолжит усилия для пропаганды общих ценностей между странами-членами организации, а также усиления взаимного сотрудничества.

Надеюсь, что Ваше превосходительство и впредь будет всеми силами поддерживать и вносить вклад в укрепление исламской солидарности и сотрудничества между народами стран-членов ОИС.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) и от себя лично искренне поздравляю Вас и весь народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - Днем Республики.

Азербайджан, являющийся первой республикой в тюркском мире, достигая больших успехов под руководством Вашего превосходительства, день ото дня развивается. Уверен, что это устойчивое развитие откроет путь к новым достижениям.

С уверенностью хотел бы отметить, что в результате Вашей целенаправленной деятельности сотрудничество между тюркоязычными странами еще больше углубляется и развивается. Благодарю Вас за всестороннее внимание и поддержку, постоянно оказываемые Вами Секретариату ТюркПА, вносящему вклад в это сотрудничество на межпарламентском уровне.

Пользуясь случаем, также поздравляю Ваше превосходительство со священным праздником Рамазан, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, мира и процветания братскому азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении.

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Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны - Днём Республики.

Верю, что дружеские отношения и плодотворное сотрудничество между Словакией и Азербайджаном во всех представляющих взаимный интерес сферах и дальше будут успешно развиваться на благо наших народов, и мы совместной борьбой стран мира достойно преодолеем нынешнюю глобальную пандемию.

Уважаемый господин Президент, пользуясь этой прекрасной возможностью, желаю Вашей стране и всем Вашим гражданам прогресса и благосостояния, постоянного развития вашего цивилизованного и демократического общества", - говорится в поздравлении.

X X X

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю Дня Республики, желаю Вам успехов в делах, крепкого здоровья.

Независимость Азербайджана, история которой началась в 1918 году и которая была восстановлена в 1991 году, прошла большой путь.

Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году сохранило нашу независимость, столкнувшуюся с угрозой. За короткое время в Азербайджане произошли большие перемены, наша страна стала ведущим государством в регионе. Возвращение великого государственного деятеля Гейдара Алиева к власти принесло стране мир и развитие.

Придав новое дыхание политике и ценностям Гейдара Алиева, Вы добились реализации в Азербайджане проектов мирового значения. Осуществляемые сегодня Вами реформы направлены на развитие нашей страны, и Азербайджан занимает достойное место среди ведущих государств мира.

Ваша чрезвычайно важная политика, которую Вы проводите, опираясь на народ, во имя целостности Азербайджана, поддерживается каждым гражданином нашей страны. Желаю Вам больших успехов в деятельности в этом направлении, здоровья и семейного счастья", - говорится в поздравлении.

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Президент Государства Палестина, председатель Исполкома Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Государства Палестина и палестинского народа, от себя лично передаю Вам, в Вашем лице правительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу благословения Аллаха и изобилия, прогресса, а всем народам мира – благополучного преодоления коронавируса и всех других бед.

Прошу принять мое глубокое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

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Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени руководства Международной Тюркской академии и от себя лично имею честь передать Вам искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Благодаря Вашей неустанной деятельности независимая Азербайджанская Республика, завоевав весомые успехи в социально-экономической сфере, государственном строительстве и на международной арене, стала активным и влиятельным членом мирового сообщества.

В нынешней ситуации, возникшей в связи с распространением пандемии COVID-19, быстрое реагирование по Вашей инициативе тюркоязычных государств на процессы и демонстрация глубокой солидарности в условиях кризиса стали настоящим примером для международной общественности.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов на высшем государственном посту, братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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