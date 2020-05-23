Севиль Микаилова: Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станет качественно новым этапом в развитии страны

БАКУ /Trend/ - Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станет качественно новым этапом в развитии страны.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат сообщила, что инициатива Азербайджана, связанная с применением современных информационных технологий, вызвал большой интерес одной из ведущих и крупнейших компаний мира "Signify", которая будет реализовывать в нашей стране уникальные проекты:

"Важность таких проектов для развития нашей страны была отмечена в ходе видеоконференции, проведенной по инициативе Signify, между Президентом Ильхамом Алиевым и генеральным директором Signify Эриком Рондолатом, генеральным директором по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify. В рамках проекта, к концу сентября этого года в Баку будет установлено 33 000 LED ламп, что позволит сэкономить около 50 процентов текущего потребления электроэнергии. Эрик Рондолат сказал, что в Баку будут применены самые новые и современные инновации в области городского освещения. Следует отметить, что процесс оценки уличного освещения в городе Сумгайыте уже начался, и его следует рассматривать в качестве важного компонента в реализации проекта "Smart страна"".

Севиль Микаилова отметила, что работа "Signify" в Азербайджане, несомненно обусловлена тем, что наша страна является важным партнером для сотрудничества, а также связана с созданным в стране благоприятным деловым и инвестиционным климатом:

"В результате реформ, осуществляемым Президентом Ильхамом Алиевым, крупные компании мирового уровня, такие как "Signify" и "CISCO", сотрудничают с Азербайджаном и активно работают над внедрением самых передовых технологий в нашей стране.

Азербайджан, который полностью открыт для новых технологий и предпринимает оперативные шаги, связанные с применением инновационных технологий, занял в этом направлении одну из передовых позиций среди ведущих стран мира. Как отметил Президент Ильхам Алиев, используемые новые технологии являются мостом к новым горизонтам, прогрессу, открытию новых рабочих мест и общему процветанию".