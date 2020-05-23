Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером

Политика 23 мая 2020 23:25 (UTC+04:00)
Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером

БАКУ /Trend/- В адрес Президента Азербайджанской Республики продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть этих писем.

Отец шехида, вынужденный переселенец из Ходжалинского района Балоглан Аллахъяров пишет: “Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, 28 лет назад в страшную ночь Ходжалинского геноцида я потерял всех членов своей семьи и был изгнан с родной земли. В настоящее время размещен в городе Мингячевир. За эти годы чувствовал Вашу заботу и внимание. Заботясь обо мне и моей семье, Вы подарили нам новую жизнь, обеспечили нас жильем, удостоили меня большого уважения как аксакала Ходжалы. Сейчас у меня два сына. Этибар, названный в честь сына-шехида, - военнослужащий. А 15-летний Фархад растет как будущий воин. И я, и мои сыновья, и моя жена живём с чувством благодарности к Вам. Мы высоко ценим Ваш неутомимый труд во имя Родины и народа, выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым за меры, предпринятые для предотвращения широкого распространения в нашей стране коронавируса, охватившего весь мир, желаем здоровья и долголетия.

Хотел бы особо отметить, что радуюсь, когда посещаю воинскую часть, в которой служит мой сын Этибар. Меня всегда встречают с уважением как родителя. Дисциплина и порядок в воинской части, забота о военнослужащих - результат Ваших строгих поручений. Да хранит Вас Аллах!”.

Алигулу Бабаев из города Сальян пишет: “Наш дорогой Президент, мы, сальянцы, как и все, высоко ценим работу, осуществляемую Вами ради благополучия нашего народа. Вы всегда рядом с народом. Народ любит Вас. Благодаря принятым Вами своевременным решениям и указаниям по предотвращению пандемии коронавируса, охватившей весь мир, мы достойно преодолели эту беду. Вы многое сделали в сфере созидания и благоустройства. В результате этого облик Сальянского района похорошел, он развивается. Отрадно, что в селе Гызылагач района началось строительство школы на 1000 ученических мест. В настоящее время строительство проводится качественно и динамично. Господин Президент, мы признательны Вам и Мехрибан ханым за работу, проводимую для народа. Мы всегда с Вами”.

Фаиг Оруджев из поселка Амирджан Сураханского района Баку пишет: “Уважаемый господин Президент, в настоящее время наша страна переживает испытания в связи с пандемией коронавируса. Выражаю Вам признательность за внимание к каждому гражданину в этот период. Мы, учителя, всегда ощущаем Вашу заботу. В последнее время осуществляется большая работа в сфере улучшения нашего социального положения. В эти дни мы окружены большой заботой. И мы стараемся достойно выполнять свои обязанности, проводить онлайн уроки для того, чтобы учащиеся не отстали от занятий. От имени работников образования выражаем Вам признательность за внимание и заботу о нас, учителях. Да хранит Вас Аллах!”.

Проживающий в Насиминском районе Баку Малик Ширинли пишет: “Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени членов моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Мы гордимся Вами. В эти тяжелые дни Вы поддержали наш народ, оказали помощь нуждающимся. Благодаря Вам была оказана продовольственная помощь малоимущим семьям, предоставлена материальная поддержка безработным гражданам. Да ниспошлет Аллах здоровья всем заболевшим коронавирусом, даст силу и терпение врачам, кто их лечит. Дорогой наш Президент, да поможет Вам Аллах. Вы - яркое солнце Азербайджана. Весь азербайджанский народ поддерживает Вас, тесно сплотился вокруг Вас”.

Вынужденный переселенец из Лачинского района Ширхан Мамедов пишет: “Уважаемый господин Президент, сначала выражаю Вам признательность. Своевременно принятые Вами правильные решения уменьшили влияние на Азербайджан пандемии COVID-19. Повышение уровня жизни, улучшение благосостояния нашего народа за период Вашего руководства нашей страной, обеспечение населения работой, внимание к вопросам безопасности людей неоспоримы. Ваше профессиональное управление страной, улучшение день ото дня благосостоояния народа способствовало благополучию жизни безработных граждан в последние месяцы.

Наш уважаемый Президент, народ всегда поддерживал Вас, так будет и впредь. Господин Президент, одной из великих заслуг великого лидера Гейдара Алиева перед нашим народом заключается в том, что он подарил Азербайджану Вас. Да хранит Вас Аллах!”.

Насими Сулейманов из села Мешадигаралар Геранбойского района пишет: "Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени работников образования выражаю Вам признательность за усилия по предотвращению широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса. Заслуживают похвалы проекты, наравленные на улучшение материального благосостояния граждан страны. Господин Президент, желаю Вам успехов в Вашей неутомимой деятельности. Уверен, что под вашим руководством мы достойно преодолеем все трудности. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи!”.

Из села Эйривенг Гядабейского района Алтай Аскеров: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за работы по благоустройству и созиданию, осуществляемые во все уголках республики, в том числе, в Гядабее. Уже долгое время как наши жители испытывали трудности из-за нехватки топлива и электроэнергии. Эти трудности уже устраняются. В настоящее время в расположенных в приграничных зонах селах Арыгыран и Эйривенг, где проживают 3000 сельчан, погибло 17 шехидов, начались работы по замене трансформаторов, а также прокладке линий природного газа и электричества.

Господин Президент, несмотря на кризис, экономические и финансовые трудности, возникшие из-за пандемии COVID-19, охватившей весь мир, Вы оказываете внимание и заботу о нас. От имени всех жителей села Эйривенг выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о каждом гражданине Азербайджана, в том числе, о нас. Да хранит Аллах Азербайджан, Вас и членов Вашей семьи!".

Из Бинагадинского района Баку пишет Руфат Рашидов: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, Ваши решительные указания, данные по предотвращению распространения в Азербайджане пандемии COVID-19, поставившей перед тяжелым испытанием все человечество и угрожающей всему миру, еще раз убедили нас в том, что наш народ избавится от этого вируса с минимальными потерями. Призыв "Вместе мы сильнее!", сказанный Вами в период пандемии COVID-19, вдохновляет и воодушевляет каждого гражданина, в том числе и меня. Благодаря Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой мы одержим победу над этой пандемией. Своевременно предпринимаемые шаги, оперативная работа, принятые Вами верные решения создают благоприятную почву для преодоления нашим народом эпидемии с минимальными потерями.

Уважаемый господин Президент, поддержка, оказываемая населению, предоставленная помощь и открывшееся новое предприятие по производству масок подтверждают, что Вы, действительно, нужны этому народу и Азербайджану. От себя лично и от имени членов моей семьи выражаю Вам и Мехрибан ханым глубокую признательность за всю эту успешную работу, желаю Вам успехов на этом трудном и славном пути".

Вугар Аскеров из Гейгейльского района пишет: "Уважаемый господин Президент, вирус COVID-19, ставший трагедией 2020 года и до сегодняшнего дня потрясший экономику сотен государств, заставивший жить в страхе миллионы людей не обошел стороной и азербайджанское государство. В этот сложный период азербайджанский народ ощутил Вашу поддержку и поддержку нашего государства, обладающего сильной экономикой. Благодаря Вашей успешной политике каждая нуждающаяся семья получает материальную и продовольственную помощь. Я благодарю Вас за все это".

Тахмина Керимова из Сальянского района пишет: "Уважаемый господин Президент, вирус, охвативший весь мир, не обошел стороной и нашу страну. Мы стали свидетелями того, что даже крупные державы оказались в беспомощном положении перед болезнью. Вы сделали все возможное для защиты как молодежи, пожилых, так и детей. Благодаря Вашему призыву к народу, принятым решениям, своевременному закрытию границ, привлечению всех силовых структур государства к этой работе география распространения вируса в нашей стране не расширилась. Мы признательны Вам за это. Солидарность народа и Президента в эти сложные дни - показатель того, что Вы являетесь сильным лидером. Мы всегда рядом с Вами, господин Президент!".

Жители Масаллинского района Илькин Агаев, Джалал Алиев, Афсар Нуриев, Ильхама Ахмедова, Улькер Габибова, Хикмет Аббасов и Алиага Гусейнов пишут: "Уважаемый господин Президент, в эти трудные дни Вы оказали нам внимание и заботу. Иншаллах, благодаря своевременно принятым мерам в скором времени азербайджанский народ избавится от пандемии коронавируса. Мы верим в это. Ваша успешная и дальновидная политика, предпринимаемые превентивные меры дают основание быть уверенными в этом. Вы продолжаете политический курс великого лидера Гейдара Алиева, с каждым днем усиливаете внимание и заботу о народе. В тот период, когда страны, обладающие мощной экономикой, оказались в беспомощном положении в борьбе с коронавирусом, охватившим весь мир, азербайджанский народ благодаря предпринятым Вами решительным мерам, своевременно принятым правильным решениям избавится от этой беды с минимальными потерями. Мы благодарим Вас за внимание о нашем народе.

Да дарует Аллах Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах!".

Из села Биринджи Удуллу Гаджигабульского района пишет Мухаммед Гаджиев: "Уважаемый господин Президент, в тот период, когда в мире стремительно распространяется пандемия коронавируса, в результате осуществляемых Вами в нашей стране превентивных мер Азербайджан избавляется от этой страшной беды. В нужный момент Вы предпринимаете гибкие меры, что еще раз подтверждает, что здоровье, благосостояние народа является самым важным вопросом для Вас и постоянно находится в центре внимания. Наряду с введением в стране особого карантинного режима, налицо Ваша многосторонняя деятельность с международными организациями с целью осуществления совместной борьбы против пандемии коронавируса. Это подтверждает, что Вы руководствуетесь общечеловеческими чувствами и обладаете очень гуманной и широкой душой.

Уважаемый господин Президент, вместе с Вами Ваш самый близкий соратник, Первый вице-президент Азербайджана, первая леди нашей страны Мехрибан ханым Алиева с первых же дней выявления коронавируса в нашей стране также проделала большую работу в этой области. В первые дни выявления пандемии Мехрибан ханым как мать, как ханым, обращаясь к азербайджанскому народу, призывая к единству в борьбе против этого беспощадного, невидимого врага, соблюдению гражданами принципа "Оставайся дома!", проявлению друг другу внимания и заботы, а также соблюдению требований Оперативного штаба, заявила, что мы вместе победили первый этап пандемии коронавируса. Однако впереди нас ждет трудный и долгий этап. Поэтому соблюдение правил, социальной дистанции, личной гигиены, а также пользование медицинскими масками являются долгом каждого гражданина. Мы должны быть предельно ответственными, защищать себя свою семью, близких и наш народ от невидимого врага.

Уважаемый господин Президент, как житель и представитель интеллигенции Гаджигабульского района, от имени жителей Гаджигабульского района, лично от себя выражаю Вам и Мехрибан ханым признательность и благодарность за самоотверженную защиту народа от угрозы коронавирусной пандемии, за то, что всегда рядом с гражданами.

Желаю Вам новых успехов в многогранной деятельности во имя благополучия и укрепления Азербайджанского государства. Да защитит Аллах Вас, Вашу семью и Азербайджан!».

Жительница города Сумгайыт Мехрибан Ахмедова: «Уважаемый господин Президент, Вы всеми действиями доказываете, что всегда заботитесь о каждом гражданине Азербайджана. Малообеспеченные семьи во время специального карантинного режима, внедряемого в связи с пандемией коронавируса, охвачены особой заботой. Мы тоже одна из этих семей. Благодаря вниманию, оказанному в эти дни, предоставлению продовольственной помощи, я забыла об отсутствии моего покойного мужа, ветерана Карабаха. Выражаю Вам благодарность за эту заботу. Да благословит Вас Аллах!».

Абдуррагим Гараев из города Евлах: «Уважаемый господин Президент, как азербайджанский ученик, я горжусь своей Родиной, Вами. Ваша забота о всех гражданах, в том числе о школьниках, свидетельствует о Вашей любви к нам. В результате Вашей политики, проводимой в связи с пандемией коронавируса, Азербайджан несет меньше потерь, чем другие страны.

Выражаю Вам признательность за всю работу. Да защитит Аллах Вас, наш народ!».

Эльдар Султанов, Гюнель Мамедова и Диляра Гулиева из Ясамальского района Баку пишут: «Уважаемый господин Президент, выражаем Вам искреннюю благодарность за своевременные меры, принятые для защиты народа во время пандемии, поручение об оказании нам помощи. Мы любим и всегда поддерживаем Вас. Предоставление финансовой помощи и подарков людям, которые остаются дома и не могут идти на работу, является показателем большой заботы. Мы тоже люди, которые видят эту заботу. Фонд Гейдара Алиева также оказывает помощь в этой работе. Мы гордимся тем, что у азербайджанского народа такой сильный, могущественный Президент, как Вы. Да хранит Аллах Вас и членов Вашей семьи! Мы всегда с Вами».

Адиль Агаев из Насиминского района Баку: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей большой воле, решимости и целеустремленности наша страна демонстрирует упорное сопротивление против коронавируса. Благодаря Вашей мудрой политике это бедствие, которое широко распространилось в мире, не смогло широко распространится в нашей стране. К счастью, число зараженных людей в нашей стране невелико по сравнению с другими странами. Дорогой Президент, наш народ с Вами и гордится Вами. Мы, семья Агаевых, также поддерживаем Вас. Желаем Вам здоровья и яркого жизненного пути».

Школьник из Ясамальского района Баку Эльхан Нуриев: «Многоуважаемый господин Президент, мне 16 лет, я ученик средней школы. Исходя из того, что я прочитал и услышал, могу сказать, что великий лидер Гейдар Алиев и Вы своими мудрыми решениями и политикой достигли решения судьбоносных вопросов в жизни азербайджанского народа. В школах учителя и мои одноклассники с радостью говорят об этом. Пандемию COVID-19 также можно отнести к этому. Мы достойно боремся с этой болезнью благодаря Вашим распоряжениям, поручениям, призывам и у нас есть большая уверенность, что мы победим. В эти трудные дни, когда мы не посещаем школу, мы продолжаем наши уроки в онлайн формате. Выражаю Вам благодарность за созданную возможность и условия. Эти уроки очень важны для меня. Находясь на переходном этапе между средней школой и вузом, большой разрыв в моем образовании может оказать негативное влияние на мое будущее. Поэтому я готовлюсь к онлайн-урокам более ответственно. Я еще раз выражаю Вам признательность, желаю успехов в делах».

Айбениз Зульфигарова из города Ширван: «Уважаемый господин Президент, Вы достойный преемник нашего бессмертного лидера, основателя, архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева, имя которого золотыми буквами вписано в историю. Принимаемые Вами в нашей стране меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса, охватившей мир, заслуживают одобрения. Выражаю Вам признательность за принимаемые меры для защиты здоровья, обеспечения безопасности каждого гражданина. Кроме того, поддерживаю осуществляемые Вами реформы в различных областях, желаю Вам успехов в деятельности в этом направлении.

Вы в своих выступлениях всегда подчеркиваете, что поддерживаете молодежь и создаете широкие возможности для их развития. Будучи молодым человеком, я испытываю бесконечную радость, гордость и честь, что у нас такой справедливый, любящий и защищающий лидер, как Вы».

Врач Ильгар Азимов из города Баку: «Уважаемый господин Президент, под Вашим строгим контролем правительство Азербайджана ведет борьбу с беспощадным COVID-19. Вы проявили большое внимание и заботу для того, чтобы тяжелый вирус, распространяющийся по всему миру, с небольшими потерями обошел наш народ. Как врач, я приветствовал превентивные меры борьбы, старался не остаться в стороне. Однако, несмотря на то, что я соблюдал все правила гигиены, я также заразился COVID-19. С 10 апреля по 9 мая находился в очень тяжёлом состоянии в «Ени клиника». В течение 10 дней я был подключен к аппарату искусственной вентиляции. Тогда весь персонал «Ени Клиника», в том числе TƏBİB , в результате устойчивой борьбы сумели вытащить меня из очень опасного состояния и вернуть к жизни. Выражаю глубокую благодарность Вам, как архитектору всех этих условий, современной клиники, оборудования и, самое главное, человеческих отношений. Благодаря TƏBİB, созданному под Вашим контролем, и самоотверженным азербайджанским врачам «Ени Клиника» я сегодня нахожусь в кругу семьи, родственников, друзей и близких.

Сахиля Фарманова из Бейлягана: «Уважаемый господин Президент, пандемия COVID-19, которая потрясла весь мир, напугала и наш народ. Ваша дальновидная политика предотвратила быстрое распространение этой страшной болезни. Успешные шаги, которые Вы предприняли против пандемии коронавируса, налицо. Мы, большая армия преподавателей, опираемся на Вас, искренне приветствуем Ваши реформы, проводимые во всех областях во имя благосостояния нашего народа. Да хранит Вас Аллах!».

Парвана Алиева из Абшеронского района: «Уважаемый господин Президент, последствия пандемии коронавируса благодаря Вашей дальновидности были сведены к минимуму в нашей стране. Благодаря Вашей целенаправленной работе и усилиям Мехрибан ханым Алиевой, с которой вы работаете плечом к плечу, мы достойно выходим из этой борьбы. Конечно, главная причина в том, что Вы рядом с народом. Думая о здоровье нашего народа, Вы призвали его оставаться дома . Предоставление единовременных выплат безработным гражданам в связи с введением в нашей стране особого карантинного режима, оказание помощи малообеспеченным семьям, пособия для предпринимателей, улучшение социального обеспеченгия медицинских работников и другие шаги, предпринимаемые в этом направлении, еще раз доказали, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. Лично от себя и от имени своей семьи благодарю Вас за заботу и внимание о нас. Вы всегда находитесь рядом с нами, и поэтому и мы всегда с Вами».

Жители Гейчайского района Парвиз Гасанов и Джейхун Муталлимов: «Дорогой наш Президент, наш народ очень любит и поддерживает Вас. Великий лидер Гейдар Алиев и Вы даровали народу Азербайджана свободную жизнь. Наш великий лидер сказал:«Судьба народа, Родины должна стать судьбой каждого человека».Сегодня Вы сделали судьбу каждого человека главной задачей государства. Забота о каждом из нас показывает, что государство, каждую минуту находится со своими гражданами.

Мы, наши семьи, весь азербайджанский народ благодарны Вам. Большое спасибо, господин Президент!».

Марьям Сулейманова из Шамахи: «Дорогой наш Президент, дети очень любят и Вас, и Мехрибан ханым. Наша семья благодарна Вам за то, что Вы защитили наш народ от угрозы коронавируса и помогли всем в эти трудные времена . Я также благодарю Вас от имени учеников 1 класса "Д" Европейского лицея в Шамахе, где я учусь.

Да хранит Аллах Вас, Мехрибан ханым и всех членов Вашей семьи! "

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