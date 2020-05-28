Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.



“Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!”, - говорится в поздравлении Первого вице-президента.