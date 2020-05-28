Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ с Днем Республики

БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил народ Азербайджана с Днем Республики от имени правительства США, передает Trend в четверг со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты и Азербайджан поддерживают важные партнерские отношения на протяжении почти 30 лет. Мы занимаемся такими важными вопросами, как безопасность, энергетика и экономическое развитие, защита прав и основных свобод человека, работаем плечом к плечу для установления мира в Афганистане, ведем совместную деятельность по укреплению энергобезопасности Европы с реализацией проекта «Южный газовый коридор». Наши страны продолжают сотрудничать в решении ряда насущных проблем в мире», - сказал Помпео.

Он отметил, что как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Хотя в этом году пандемия COVID-19 стала причиной появления новых вызовов, я уверен, что народ Азербайджана справится с ними с мужеством и решимостью. Соединенные Штаты рядом с Азербайджаном и поддерживают суверенитет и независимость страны», - сказал Помпео.