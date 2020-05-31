Письма граждан: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет развиваться еще более динамично

БАКУ /Trend/ - Осуществляемая под руководством Президента Ильхама Алиева работа по защите здоровья, улучшению благосостояния населения Азербайджана воспринимается гражданами с признательностью.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд благодарственных писем, направленных в адрес главы государства.

Вынужденный переселенец, инвалид Карабахской войны II группы Афган Зейналов пишет: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, в результате предпринятых Вами правильных шагов, эффективных мер в борьбе с пандемией, Вы смогли минимизировать риск заражения наших граждан этим опасным вирусом. Коронавирус очень опасен для ветеранов Карабаха, страдающих различными заболеваниями и имеющих разные группы инвалидности. Осуществляемая Вами борьба за спасение наших граждан от этой пандемии в столь сложный период стала очередным доказательством Вашего патриотизма, решительного руководства. От имени всего народа, от имени ветеранов Карабаха выражаю Вам и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой глубокую благодарность. Пользуясь этой возможностью, также поздравляю Вас и членов Вашей семьи со священным праздником Рамазан и Днем Республики. Да хранит Вас Аллах!».

Сафар Гусейнов из села Оглангала Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики: «Уважаемый господин Президент, пишу Вам это письмо с целью выразить искреннюю благодарность. Я рад, что благодаря стратегии прогресса, заложенной нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан успешно развивается и процветает день ото дня. Подобно тому, как наш общенациональный лидер когда-то спас Азербайджан от гражданской войны, распада и регресса, так и сегодня, благодаря Вашей политике, азербайджанский народ спасается от невидимого врага – бедствия пандемии COVID-19. В результате принятых Вами решений Азербайджан является одной из стран, наименее пострадавшей от этой беды по сравнению с другими крупными державами. Принятые Вами решения в области охраны здоровья народа еще раз подтвердили правильность стратегии великого лидера Гейдара Алиева. Господин Президент, еще раз выражаю Вам благодарность за все это».

В письме Нурии Гадировой из Нефтчалы говорится: "Уважаемый господин Президент, несмотря на период пандемии, Вы открыли в стране новые рабочие места. Я несколько лет была безработной, жила на средства больной матери. Выражаю Вам большую признательность за то, что такие безработные, как я, были обеспечены работой. Да дарует Вам Аллах долгие годы жизни, здоровья. Я всегда гордилась тем, что являюсь гражданкой такой страны, Президентом которой являетесь Вы. С периода руководства Азербайджанской Республикой по сегодняшний день Вы создали в стране сильную экономику. Вы всегда находитесь рядом с каждым гражданином. Борьба, проводимая Вами против коррумпированных чиновников, радует всех нас. Эту радость нам дарит Ваша непоколебимая сила. Да хранит Аллах Вас для нашего народа. От имени моей матери также выражаю Вам большую признательность".

Асим Абасов пишет из Ясамальского района Баку: "Уважаемый господин Президент, наблюдая за Вашей деятельностью, я с чувством гордости вспоминаю изречение общенационального лидера Гейдара Алиева: "Я горжусь, что я - азербайджанец". Большое Вам спасибо за то, что дарите нам это чувство гордости. Я счастливый человек потому, что родился на этой земле, в Азербайджане и потому что у меня такой руководитель, как Вы. Выражаю Вам признательность за осуществляемую политику, шаги, предпринимаемые во имя развития Азербайджана, защиты здоровья людей. У меня двое детей. Я и члены моей семьи в любой момент готовы встать на защиту государства. Благодаря Вашей дальновидной политике наш народ живет в условиях мира и спокойствия. Мы очень любим и поддерживаем Вас. Верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет развиваться еще более динамично. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья. Мы гордимся Вами!".

Орхан Алиев пишет из села Ханлыглар Газаха: "Уважаемый господин Президент, каждый человек, любящий свою Родину, нацию, говорит Вам "Большое спасибо!" за осуществляемые меры по предотвращению угрозы последствий пандемии коронавируса в то время, когда ведущие страны мира переживают экономический кризис, за Вашу помощь и поддержку народа. Ваши организаторские способности, важное значение, постоянно придаваемое человеческому фактору, высоко оцениваются нашим народом. Благодаря Вашей решительной и организованной деятельности сегодня даже в самых отдаленных селах нашей страны люди окружены заботой. Осуществляется целенаправленная работа по решению проблем граждан. Сегодня благодаря Вашим успешным кадровым реформам устранена проблема в контактах граждан с соответствующими органами исполнительной власти. Все обращаются в связи с трудностями, с которыми они сталкиваются. Проблемы находят свое решение. Граждан выслушивают добросовестные чиновники, всецело осознающие ответственность своей работы. Этот фактор усиливает нашу веру в государство и его будущее. Проблема жителей, проживающих по улице С.Вургуна в селе Ханлыглар Газахского района, связанная со сбросом сточных вод, которая длилась уже на протяжении 50-60 лет, также нашла свое решение. Господин Президент, от имени жителей села выражаем Вам глубокую признательность за работу, осуществляемую во благо нашего народа, желаем долгих лет жизни, здоровья".

Вугар Байрамов из поселка Ени Сураханы Сураханского района: «Уважаемый господин Президент, все Ваши шаги, решения еще раз показали, что работа, проводимая Вами для улучшения благосостояния нашего народа даже в период пандемии коронавируса, является примером для всех стран мира. Здоровье и благосостояние народа являются для Вас приоритетом. Ваш гуманизм коснулся и меня. На днях Вы обеспечили меня, как студента, государственной стипендией, а моей сестре, как педагогу, предоставили зарплату. Это еще один яркий пример Вашей заботы о студентах, молодежи, как в материальном, так и духовном плане. Господин Президент, выражаю Вам глубокую благодарность за внимание и заботу. Пусть Аллах ниспошлет Вам крепкого здоровья и сил для дальнейшего развития нашей страны».

Ученица из поселка Сарай Абшеронского района Гюнай Гусейнли: «Уважаемый господин Президент, я, Гусейнли Гюнай Масум гызы, учусь в 6-м классе Сумгайытской городской гимназии с уклоном естественных наук. Как азербайджанка, знаю, что Вы безвозмездно осуществляете добрые дела на благо нашего народа, и я сочла своим долгом написать Вам это благодарственное письмо. В качестве превентивных мер Вы, думая о здоровье наших учеников, в начале марта приостановили деятельность всех средних общеобразовательных учреждений. Это наглядный пример того значения, которое Вы придаете здоровью наших граждан. Выражаю Вам глубокую признательность за заботу о нас. Осознавая свои обязанности, мы также присоединились к акции «Оставайся дома, не отставай от учебы». Пользуясь созданными для нас условиями, мы прилагаем все усилия, чтобы в будущем посредством онлайн-уроков, проводимых нашими преподавателями для нас, внести вклад в развитие различных областей нашего государства. Черная туча коронавируса очень ослабила многие развитые государства. Число жертв в этих странах возросло, пандемия распространилась на большие территории. Мы верим, что с Вашей дальновидной политикой, заботой и превосходным интеллектом мы объединимся под лозунгом «Мы сильнее вместе» и победим пандемию COVID-19. Да защитит Аллах Вас и наш Азербайджан!».

Махир Пашаев из Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, я приветствую Вас и выражаю глубокую признательность за превентивные меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса. То, что в эти тяжёлые дни Вы находились рядом с народом, своевременно предпринятые Вами меры свидетельствуют о том, что Вы - великий лидер. Создание за короткий срок предприятия по производству медицинских масок, открытие медицинского учреждения "Ени клиника" для лечения больных, заразившихся коронавирусом, свидетельствует о мощи нашего государства, которым руководит лидер, обладающий глубокими знаниями во всех сферах, беззаветно любящий свой народ. В результате реализации своевременно продуманных мер в нашей республике не произошло столь трагических событий, как в ведущих государствах мира, понесших большие потери от пандемии. В это тяжёлое время Вы проводили работу по нескольким фронтам - как с COVID-19, так и с внешними врагами, так и внутренними предателями и т.д. Господин Президент, Вы не один, мы с Вами, поддерживаем Вашу успешную политику, находимся рядом с нашим сильным государством! Мы сильны вместе!".

Хаким Гурбанов из Масаллинского района пишет: "Многоуважаемый Президент, сегодня человечество проходит тяжёлые испытания. Инфекция коронавируса нового типа COVID-19, охватившая весь мир, приводит к тяжёлым последствиям. Увеличение день ото дня числа заражённых и умерших свидетельствует о масштабах пандемии. Борьба с коронавирусом в нашем родном Азербайджане проводится организованно, с малыми потерями, в то время, как ведущие государства мира оказались беспомощны перед этой бедой как с экономической, так и политической стороны. Своевременно принятые Вами решения, предпринимаемые меры мобилизовали народ и намного снизили масштаб потерь. В условиях борьбы с пандемией вновь проявилось единство народа с руководителем и властью. Так, в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев откликнулся на глас народа, спас государственность. Выражаем Вам признательность, господин Президент. Большое спасибо, что Вы всегда с нами".

Новруз Гусейнов из Имишлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, азербайджанский народ, азербайджанская молодежь поддерживают Вас. Выражаем Вам признательность за то, что были рядом с азербайджанским народом во всех вопросах, особенно в борьбе с пандемией коронавируса, приняли гибкие и оперативные решения, улучшающие социально-экономическое состояние народа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".