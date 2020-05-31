Граждане пишут главе государства: Вы победитель на всех фронтах и мы всегда гордимся нашим Президентом-победителем

Политика 31 мая 2020 00:11 (UTC+04:00)
Граждане пишут главе государства: Вы победитель на всех фронтах и мы всегда гордимся нашим Президентом-победителем

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

Ветераны Карабаха из Астары пишут главе государства: «Дорогой Президент, предпринятые Вами решительные шаги для защиты народа от глобальной коронавирусной пандемии, побудили нас, ветеранов Карабаха, выразить Вам признательность, нашу огромную любовь к Вам. Мы – люди, которые видели пламя войны, смотрели смерти в глаза и сражались с коварным врагом. Тот факт, что Вы обеспечиваете на высоком уровне безопасность нашего народа в борьбе со страшным и невидимым врагом, потрясшим сегодня все человечество, является прекрасным примером героизма. В то время как могущественные государства мира понесли большие потери в борьбе с этой болезнью, наш народ и государство под Вашим руководством преодолевают эту угрозу с минимальными потерями. Как жители пограничного региона, который подвержен высокому риску заражения, мы продолжаем нашу нормальную жизнь. Верим, что наш народ победит эту страшную болезнь. В действительности, Вы победитель на всех фронтах и мы всегда гордимся нашим Президентом-победителем. Каждый раз, когда мы видим на политических площадках нелепое положение армянского руководства, которое теряется перед Вашими логическими доводами, вескими доказательствами, наше доверие, любовь, симпатия и почтение к Вам возрастают во много раз. Господин Верховный главнокомандующий, мы верим, что наши оккупированные земли вскоре будут освобождены с Вашей непоколебимой волей и решимостью, наш священный флаг будет величественно развеваться в древней Шуше и Ханкенди. Мы, ветераны всегда с Вами, готовы к выполнению любого Вашего приказа. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Обучающийся в польском городе Варшава Мехрадж Мамедов: «Уважаемый господин Президент, я один из граждан Азербайджана, обучающихся за рубежом. Очень горжусь материальной и моральной поддержкой, оказанной Вами молодежи, обучающейся за рубежом, в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, охватившей весь мир. Для человека, живущего за пределами нашей страны, рука помощи, протянувшийся с Родины, это мост надежды. Выражаю Вам благодарность за большое внимание и заботу, желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, крепкого здоровья и больших успехов в деятельности во имя процветания независимого Азербайджанского государства».

Наиб Рзаев из города Баку: «Уважаемый господин Президент, да ниспошлет Аллах Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни и здоровья. Сделанное нам добро никогда не будет забыто. Горжусь, что я – гражданин государства, Президентом которого являетесь Вы. Да хранит Вас Всевышний!».

Еще одна жительница столицы Гюльназ Керимова: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей дальновидной политике волнение, вызванное в республике из-за коронавируса, потрясшей весь мир, было в скором времени устранено. По сравнению с другими странами Азербайджан понес меньше потерь. Принятые Вами решения для защиты людей принесли свои плоды. От имени коллектива школы номер 116 имени М.Гаджиева Хатаинского района выражаю Вам и Мехрибан ханым глубокую благодарность».

Амид Фарзалиев из Астаринского района: «Уважаемый господин Президент, сегодня во всем мире, в том числе и в нашей стране происходят серьезные политические и экономические процессы. Пандемия, которая потрясла мир, в истинном смысле этого слова, оценивается как испытание для всех государств. В такое сложное время Ваши решительные и систематические шаги защитили наш народ и государство от этого бедствия, укрепили нашу экономическую стабильность. Одним из Ваших самых важных шагов в этот период была системная организация социальной защиты населения. Помощь была оказана всем государственным и частным предприятиям, приняты программы по предотвращению потери людьми работы, в то же время, смягчены условия погашения всех видов кредитов, применены различные льготы. Отрадно, что многие предприятия, частные компании присоединились к Вашему призыву, заморозили платежи по кредитам, отменили процентные, не оставили сотрудников без работы. Мы черпаем силу у Вас, у нашего сильного лидера».

Жители города Баку Билал Зейналов и Хаят Зейналова: «Уважаемый господин Президент, когда началась пандемия COVID-19, приобретшая в мире массовый характер, мы с супругой лечились в городе Ессентуки (Российская Федерация). Мы высоко ценим то, что Вы держите в центре внимания азербайджанцев, оставшихся за рубежом, и даете указания оказывать им всяческую помощь, поэтому мы выражаем Вам глубокую благодарность. Наше государство гарантировало, чтобы мы в пожилом возрасте могли в целости и сохранности возвратиться домой. Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени моей семьи выражаем глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за то, что Вы, как достойный преемник политического курса великого лидера Гейдара Алиева, своим призывом «Мы сильнее вместе!» поддерживаете народ, неустанно работаете во благо его народа».

Джаваншир Багиров из села Гюнешли Джалилабадского района: «Многоуважаемый и дорогой наш Президент, мы всегда одобряли и поддерживали Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Благодаря нашему великому лидеру Гейдару Алиеву и Вам, азербайджанский народ живет благополучно. Стабильность, спокойствие, наблюдаемые в нашей стране, служат примером для других стран. Мы - свидетели ужасных условий в которых живут жители и мигранты во многих других странах. Совершенно очевидно, как наш народ, благодаря Вашему вниманию, контролю, заботе и усилиям Мехрибан ханым Алиевой, оберегается от опасной коронавирусной болезни, которая приводит человечество в ужас. Вы делаете все возможное, чтобы азербайджанский народ был здоровым и процветал. Вы повышаете заработную плату, трудоустраиваете безработных, помогаете людям, которые не могут выходить на работу в нынешней сложной ситуации, предоставляете продукты малообеспеченным людям. Уважаемый господин Президент, от имени нашей семьи, родственников, близких и нашего коллектива выражаю Вам признательность за эту большую заботу и внимание. Пусть Аллах всегда хранит Вас и Вашу семью!».

Гюльнар Гараханова из города Гянджа: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, которая привела к большим потерям в мировом масштабе и стала глобальным бедствием, не обошла стороной и Азербайджан. Принятые Вами заблаговременно превентивные меры, своевременные указания предотвратили распространение этого вируса в нашей стране. Думать о судьбе нашего народа, заботиться о нем, спасать нас от любой надвигающейся опасности всегда были в центре Вашего внимания. Потому что Вы, как глава государства, который заботится о народе, всегда демонстрировали это своей деятельностью. Ваше внимание и забота об азербайджанском образовании, здравоохранении и других сферах, неоспоримы. Я как работник образования высоко ценю Вашу работу по развитию этой области и выражаю Вам глубокую признательность. Мы гордимся Вами, потому что Вы рядом с народом. Мы сильнее вместе».

Заман Аскеров и Анар Джавадов из Низаминского района города Гянджа пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за то, что были рядом с нашим народом в эти тяжёлые дни пандемии, заботились о нас, предпринимали меры по улучшению благосостояния населения. Да хранит Вас Аллах! Благодарим Вас за работу, проводимую по развитию нашей республики, в хорошем смысле признанию ее на мировом уровне, созиданию и благоустройству в нашей стране, внимание и заботу о малообеспеченных семьях, ветеранах войны и семьях шехидов, нашем народе в целом. Беспощадная борьба с негативными факторами, коррупцией и взяточничеством, препятствующим развитию страны, проводимая Вами в эти дни, радует наши семьи, как и весь народ, вселяет в нас чувство гордости. Каждый из нас от всего сердца одобряет и поддерживает Вашу внутреннюю и внешнюю политику, мы гордимся Вами. Мы всегда одобряли и поддерживали политический курс великого лидера Гейдара Алиева. Нас воодушевляет успешное продолжение Вами политики великого лидера Гейдара Алиева. Мы гордимся Вами. Как хорошо, что Вы есть, как хорошо, что Вы наш Президент. Пусть Аллах дарует Вам здоровье, семейное счастье, новые и новые успехи в работе!".

Заслуженный учитель из Агдамского района Элиза Исаева пишет: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и нашу страну. Предпринятые Вами в столь тяжёлой ситуации мудрые превентивные меры помогли нашему народу преодолеть это испытания с минимальными потерями. В период пандемии народ не чувствовал себя одиноким. Вы заботитесь о народе не только как руководитель, но и отец и сын. Каждое Ваше обращение призывало азербайджанский народ к бдительности в борьбе с вирусом. В этих призывах народ почувствовал Ваше искреннее волнение. Каждое Ваше выступление, распоряжение теснее сплотили наш народ вокруг Вас. Это олицетворяет веру и доверие народа к Вам. Вы завоевали это своими добрыми делами, любовью к народу. Как простой гражданин, от имени всей армии учителей выражаю Вам глубокую признательность. Мы всегда оправдываем нашей работой Ваша труд, как главы государства. Мы с Вами. За Вами стоит любящий Вас азербайджанский народ, и так будет всегда. Мы сильны вместе! Господин Президент, эту силу вселяют в нас Ваши тесные искренние отношения с народом. Желаю Вам ещё больших успехов в делах".

Дочь шехида из Низаминского района Баку Арзу Байрамова пишет: "Уважаемый господин Президент, я горжусь, что у нас такой глава государства, как Вы. Вы неустанно трудитесь во имя благосостояния нашей страны и народа. Нынешний сильный Азербайджан является плодом политики великого лидера, которую Вы продолжаете. Я также, являясь гражданкой этой страны, испытываю чувство гордости. Я, как дочь шехида, посчитала своим долгом написать Вам это благодарственное письмо. К сожалению, охватившая весь мир пандемия коронавируса не обошла стороной и наc. Как и весь мир, наша страна столкнулась с этой сложной проблемой. Господин Президент, в последнее время Вы в своих выступлениях постоянно подчеркиваете, что Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные меры в борьбе против пандемии. По-моему, это происходит благодаря Вашей дальновидной политике. Сегодня борьба Азербайджана против пандемии, охватившей весь мир, является примером для многих стран. Уверена, что вместе с Вами, демонстрируя терпеливость и сдержанность, мы преодолеем это трудное испытание. Да избавит Аллах в скором времени нашу планету и страну от этой общечеловеческой беды. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с Днем Республики и священным праздником Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех делах во имя благосостояния нашей страны и народа".

Жительница столицы Нармина Мансурова: "Уважаемый господин Президент, стремительное развитие нашей страны, Ваше внимание и забота о населении вызвали у меня, как гражданина Азербайджана, желание адресовать Вам это благодарственное письмо. Уважаемый господин Президент, азербайджанское государство достойно преодолевает период пандемии, предоставляется помощь предпринимателям, малообеспеченным семьям, государственные чиновники находятся под серьезным контролем. Все это является показателем тесной сплоченности народа и государства. Как житель Ясамальского района и социальный работник рабочего центра ДОСТ, созданного по Вашему Распоряжению, выражаю Вам признательность за столь большое внимание и заботу о нашем народе и нации. Да хранит Всевышний нашего так любящего, защищающего свой народ Президента и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву!".

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