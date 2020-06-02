Вопрос в связи с выполнением госбюджета обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - В ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение вынесен вопрос в связи с выполнением государственного бюджета Азербайджана в 2019 году.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании выступил министр финансов Самир Шарифов. Он подробно проинформировал присутствующих о выполнении госбюджета на 2019 год.

Далее депутаты выступили с предложениями и озвучили свои заключения по данной теме.

По итогам заседания было рекомендовано перевести вопрос выполнения госбюджета к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)