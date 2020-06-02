Вопрос в связи с выполнением госбюджета обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - В ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение вынесен вопрос в связи с выполнением государственного бюджета Азербайджана в 2019 году.
Как сообщает во вторник Trend, на заседании выступил министр финансов Самир Шарифов. Он подробно проинформировал присутствующих о выполнении госбюджета на 2019 год.
Далее депутаты выступили с предложениями и озвучили свои заключения по данной теме.
По итогам заседания было рекомендовано перевести вопрос выполнения госбюджета к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами
Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде
Муниципальная администрация Балканского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство ряда зданий
Продолжающаяся пандемия коронавируса сильно бьет по творческим людям - заслуженный актер Чингиз Ахмедов
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)
В Азербайджане 16 страховых компаний увеличили выплаты страховых возмещений в январе-апреле 2020 года
Вице-спикер: Государство и Президент Азербайджана особо заботятся о семьях шехидов и ветеранах войны
Агентство пищевой безопасности выявило болезни на яблонях, персиках и нектаринах в Азербайджане (ФОТО)