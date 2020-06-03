Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о демонстрируемых в музее экспонатах.