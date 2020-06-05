Вице-спикер Милли Меджлиса рассказал о событиях 4 июня 1993 года

БАКУ/Trend/ - В последнее время звучат различные мнения о событиях четвертого июня 1993 года, а лица, которые в то время находились у власти, пытаются оправдать себя.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли.

По его словам, Верховный Совет тех лет дал свое заключение и вынес решение по поводу тех событий.

"Уверен, что будущие поколения сделают правильный вывод из этого решения. Небезызвестные события произошли по вине 17 человек, находящихся в то время у власти. Историческая истина заключается в том, что совершившие мятеж люди и попытавшиеся пресечь этот мятеж совершили одно и то же преступление. В результате этим воспользовались армяне", - сказал Али Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)