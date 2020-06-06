Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты

Политика 6 июня 2020 17:23 (UTC+04:00)
Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты.

Об этом в субботу сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев.

«В связи с оккупацией Арменией 20 процентов территории Азербайджана были приняты четыре резолюции Совбеза ООН, в которых требуется немедленный и безоговорочный вывод оккупационных сил с этих территорий. В резолюции № 1570, принятой ПАСЕ 27 июня 2002 года, требуется обеспечить возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в их родные места, а также от Армении требуется не заселять оккупированные территории. Но, несмотря на то, что со времени принятия резолюции прошло 18 лет, ПАСЕ не обратилась для ее выполнения ни к странам-членам, ни к сопредседателям Минской группы, ни в Европейский суд по правам человека. Также организация закрывает глаза на заселение Арменией оккупированных территорий. Однако «группы специального назначения» день и ночь трудятся для принятия заказных решений против Азербайджана на основании сфабрикованной, ложной, клеветнической информации. Они пытаются заставить замолчать европейских депутатов, которые озвучивают истину касательно реалий Азербайджана. А когда это становится невозможным, против них организуется тотальная клеветническая кампания. Дело доходит до того, что грязными методами отстраняются от должностей руководители ПАСЕ, которые пытаются занять объективную позицию. Мы регулярно становимся очевидцами этого. Поэтому доверие к ПАСЕ исчерпано не только у нас, но и во многих странах Европы. И как заявил глава азербайджанского государства, никакая сила не сможет заставить азербайджанский народ свернуть с пути строительства независимого, правового и демократического государства. Для этого есть твердая и непреклонная политическая воля», - сказал депутат.

По его словам, ПАСЕ называет «демократическими» выборы, проведенные в Армении в условиях тотальной фальсификации. Эта организация, защищая преступников, коррупционеров, идеологов фашизма – кочарянов, саркисянов, сама запачкалась в грязи: «Ведь те, которых так яростно защищала ПАСЕ, теперь задержаны, находятся под арестом за совершенные преступления, в их отношении возбуждены уголовные дела. Ну и где политкультура? Почему лица, когда-то защищавшие этих преступников, не подали в отставку? ПАСЕ молчит. Поскольку организация работает в угоду небезызвестным фондам, и получает крупные гранты. Вот истинная сущность этих лицемеров. ПАСЕ 25 января 2005 года приняла резолюцию № 1416, в которой выражается сожаление по поводу нерешенности нагорно-карабахского конфликта, наличия сотен тысяч вынужденных переселенцев, которые живут в плачевных условиях, по поводу того, что азербайджанские территории все еще находятся под армянской оккупацией, а сепаратисты продолжают контролировать Нагорный Карабах. Далее в документе отмечается, что Армения и незаконный режим осуществили против азербайджанцев политику геноцида и этнической чистки, а также требуется выполнение резолюций №№ 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета безопасности ООН. И где же результат? Очевидно одно – находящиеся сегодня в руководстве ПАСЕ не реагируют на т.н. "выборы", проведенные на оккупированных территориях Азербайджана силами, которые сама же ПАСЕ назвала сепаратистами, оккупантами. Это как минимум политическое лицемерие! Азербайджанский народ полностью поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику Президента Ильхама Алиева, и тесно сплотился вокруг него. А это серьезно беспокоит всех тех, кто строит гнусные планы против Азербайджана. Силы, которые сегодня выносят предвзятые, ложные постановления, озвучивают заявления против Азербайджана будь то в ПАСЕ или другой организации, должны знать, что народ решительно отвергает их. Мы освободим родные земли и вернемся на них. И это возвращение будет грандиозным», - сказал Бахтияр Алиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля
ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
Обнародованы данные по обороту производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-март
Обнародованы данные по обороту производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-март
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 379 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 153, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 17:54
Турал Гянджалиев: ПАСЕ - это платформа, которая демонстрирует двойные стандарты Политика 17:52
Сотрудники полиции в Баку помогли больной матери журналистки (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:52
ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля Энергетика 17:51
В Габале выпал град (ФОТО/ВИДЕО) Общество 17:33
Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты Политика 17:23
"Торговая" в Баку в эти выходные (ФOTO) Общество 17:03
Эйюб Гулиев подписал контракт с тремя ведущими европейскими музыкальными агентствами Культура 16:39
Коронавирус не смотрит на возраст, сегодня скончался 40-летний пациент - спецрепортаж İTV из больницы (ВИДЕО) Общество 16:38
Азербайджанская художница избрана заместителем председателя Общества охраны природы (ФОТО) Социум 16:31
В большинстве районов Азербайджана выпали осадки, прошли грозы Общество 16:22
Главное управление дорожной полиции о текущей ситуации на дорогах и проспектах Баку (ФОТО) Общество 16:20
Севиль Микаилова: Антиазербайджанские тенденции в ПАСЕ вызывают у общественности нашей страны справедливые недовольства Политика 16:17
Ужесточение карантина в выходные не означает, что с понедельника опять можно расслабиться - Заур Амирасланов Социум 16:10
В Азербайджане значительно вырос объем ипотечных кредитов и гарантий по субсидиям Финансы 15:54
Бакинская текстильная фабрика о планах производства детской продукции Бизнес 15:18
Следую всем правилам карантинного режима - Мирнаиб Гасаноглу Социум 15:13
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли Финансы 15:05
Производитель бисквитной продукции в Азербайджане о планах в текущем году Бизнес 15:01
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 14:54
Эльбай Гасымзаде: Если беспечно относиться к коронавирусу, мы будем постоянно терять людей Общество 14:12
DHL возобновляет работу в Туркменистане Бизнес 13:57
Сотрудники полиции доставили в больницу жительницу бакинского поселка, страдающую хроническим заболеванием Общество 13:42
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 13:40
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:31
Туркменистан закупит средства для борьбы с сельхозвредителями Бизнес 13:25
Как в Азербайджане отмечают день рождения А.С. Пушкина (ВИДЕО) Культура 13:22
В БВШН пройдут первые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей Общество 12:51
Версальский дворец открылся после завершения карантина Европа 12:51
Охват широкополосным интернетом в регионах Азербайджана растет ИКТ 12:51
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на 8 июня Общество 12:44
В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей Общество 12:43
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлечет услуги по освоению скважин Тендеры 12:37
Главное управление полиции Баку обратилось к населению (ВИДЕО) Общество 12:34
Урожайность граната в Азербайджане превысила 150 тыс. тонн Бизнес 12:33
В ряде регионов Туркменистана началась жатва пшеницы Бизнес 12:31
Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 8 июня Общество 12:22
Казахстанский газоперерабатывающий завод закупит насосы Тендеры 12:19
Обзор рынка драгметаллов в Азербайджане за прошедшую неделю Финансы 12:01
Уранодобывающая компания Казахстана закупит запчасти к оборудованию Тендеры 11:46
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс. Россия 11:45
Ханде Харманджи: Люди не должны злоупотреблять послаблениями режима карантина Общество 11:43
Туркменистан и Россия определили меры по активизации сотрудничества в строительной сфере Бизнес 11:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:30
Главное управление полиции Баку - На дорогах задерживаются водители, нарушающие режим карантина (ФОТО) Общество 11:30
В Армении за сутки выявили 547 случаев заражения COVID-19 Армения 11:09
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие закупит запчасти к насосам Тендеры 11:03
Атырауский НПЗ привлечет услуги по модернизации системы радиосвязи Тендеры 10:47
Чехия включит Грузию в список стран, безопасных для туристов Грузия 10:46
Туркменистан и Франция обсудили торгово-экономическое сотрудничество Бизнес 10:40
Казахстан примет участие в министерской встрече ОПЕК+ Казахстан 10:18
В Турции опасаются начала второй волны пандемии коронавируса Турция 10:16
ДТП в Турции, около 20 пострадавших Турция 10:06
Первый танкер с нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду Европа 10:05
Баку после введенных на выходные жестких ограничений карантина (ФOTO) Общество 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:51
Обнародованы данные по обороту производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-март Энергетика 09:48
Власти Британии могут уступить в вопросе пошлин ЕС, чтобы заключить соглашение Европа 09:44
У французской Europcar появился эксклюзивный представитель в Грузии Бизнес 09:39
Грузия обсудила с Германией и Францией создание безопасных туристических коридоров Транспорт 09:33
Джейхун Мамедов: Пропаганда фашизма и терроризма занимает одно из главных мест в политике Армении Политика 09:26
Посол Франции встретился с главой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Политика 09:04
FAO о разработке новой Программы партнерства в Азербайджане Бизнес 09:01
При крушении одномоторного самолета в Калифорнии погибли три человека США 08:59
В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства США 08:55
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились В мире 08:51
"Брешия" расторгла контракт с футболистом Балотелли Спорт 08:41
За сутки в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:29
За сутки в Казахстане выявлено почти 200 заболевших коронавирусом Казахстан 08:17
Фермер обнаружил у себя дома 40 ядовитых змей Другие страны 08:08
Байден получил необходимые голоса для выдвижения на выборы президента США 07:38
В Госдепе ожидают, что Иран начнет переговоры с США по ядерным вопросам Политика 07:25
Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек США 07:01
В США полицейские в знак протеста ушли с работы США 06:46
Facebook удалил почти 200 аккаунтов организаций, пропагандирующих расовое неравенство В мире 06:35
ООН продлила оружейное эмбарго на поставки в Ливию Другие страны 06:20
В Китае за сутки зафиксированы пять случаев коронавируса Другие страны 06:09
Модрич вспомнил о критике Моуринью в адрес Роналду Спорт 05:44
Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом В мире 05:17
Четверо детей и их отец погибли при пожаре в России Россия 05:01
Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ Другие страны 04:44
Facebook может изменить правила публикации сообщений о применении силы властями США 04:29
DM: Лондон готов пойти на уступки, чтобы заключить торговое соглашение с ЕС Европа 04:13
Потенциально опасный астероид с три футбольных поля летит к Земле В мире 03:55
Рухнула крыша: распределительный центр Amazon полыхает в Калифорнии США 03:42
Пентагон вернет все регулярные войска, направленные в Вашингтон США 03:25
Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям США 03:12
Генсек ООН выступил в поддержку протестующих против расизма В мире 02:51
В Нью-Йорке за сутки от коронавируса скончалось рекордно низкое число человек США 02:35
ВОЗ: В мире за сутки выявлено почти 120 тыс. инфицированных коронавирусом В мире 02:17
США продлили нефтяное эмбарго в отношении Ирана США 02:03
Объяснена особая опасность коронавируса для лысых мужчин В мире 01:45
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании Происшествия 01:29
Протестующие в Вашингтоне приветствуют переименование части улицы в Black Lives Matter США 01:23
Спецпредставитель США отправился в Катар, Пакистан и Афганистан США 01:14
В США в связи с акциями протестов в 33 штатах задействованы 41,5 тыс. нацгвардейцев США 00:57
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве Россия 00:45
Трюдо преклонил колено на антирасистском марше в Оттаве Другие страны 00:36
NASA подтвердило проведение 9 июня конференции космических агентств США 00:30
Главарь "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" нейтрализован в Мали Другие страны 00:15
Все новости