Бахтияр Алиев: В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - В основе политики ПАСЕ в отношении Азербайджана находятся предвзятость и двойные стандарты.

Об этом в субботу сказал Trend председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев.

«В связи с оккупацией Арменией 20 процентов территории Азербайджана были приняты четыре резолюции Совбеза ООН, в которых требуется немедленный и безоговорочный вывод оккупационных сил с этих территорий. В резолюции № 1570, принятой ПАСЕ 27 июня 2002 года, требуется обеспечить возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в их родные места, а также от Армении требуется не заселять оккупированные территории. Но, несмотря на то, что со времени принятия резолюции прошло 18 лет, ПАСЕ не обратилась для ее выполнения ни к странам-членам, ни к сопредседателям Минской группы, ни в Европейский суд по правам человека. Также организация закрывает глаза на заселение Арменией оккупированных территорий. Однако «группы специального назначения» день и ночь трудятся для принятия заказных решений против Азербайджана на основании сфабрикованной, ложной, клеветнической информации. Они пытаются заставить замолчать европейских депутатов, которые озвучивают истину касательно реалий Азербайджана. А когда это становится невозможным, против них организуется тотальная клеветническая кампания. Дело доходит до того, что грязными методами отстраняются от должностей руководители ПАСЕ, которые пытаются занять объективную позицию. Мы регулярно становимся очевидцами этого. Поэтому доверие к ПАСЕ исчерпано не только у нас, но и во многих странах Европы. И как заявил глава азербайджанского государства, никакая сила не сможет заставить азербайджанский народ свернуть с пути строительства независимого, правового и демократического государства. Для этого есть твердая и непреклонная политическая воля», - сказал депутат.

По его словам, ПАСЕ называет «демократическими» выборы, проведенные в Армении в условиях тотальной фальсификации. Эта организация, защищая преступников, коррупционеров, идеологов фашизма – кочарянов, саркисянов, сама запачкалась в грязи: «Ведь те, которых так яростно защищала ПАСЕ, теперь задержаны, находятся под арестом за совершенные преступления, в их отношении возбуждены уголовные дела. Ну и где политкультура? Почему лица, когда-то защищавшие этих преступников, не подали в отставку? ПАСЕ молчит. Поскольку организация работает в угоду небезызвестным фондам, и получает крупные гранты. Вот истинная сущность этих лицемеров. ПАСЕ 25 января 2005 года приняла резолюцию № 1416, в которой выражается сожаление по поводу нерешенности нагорно-карабахского конфликта, наличия сотен тысяч вынужденных переселенцев, которые живут в плачевных условиях, по поводу того, что азербайджанские территории все еще находятся под армянской оккупацией, а сепаратисты продолжают контролировать Нагорный Карабах. Далее в документе отмечается, что Армения и незаконный режим осуществили против азербайджанцев политику геноцида и этнической чистки, а также требуется выполнение резолюций №№ 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета безопасности ООН. И где же результат? Очевидно одно – находящиеся сегодня в руководстве ПАСЕ не реагируют на т.н. "выборы", проведенные на оккупированных территориях Азербайджана силами, которые сама же ПАСЕ назвала сепаратистами, оккупантами. Это как минимум политическое лицемерие! Азербайджанский народ полностью поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику Президента Ильхама Алиева, и тесно сплотился вокруг него. А это серьезно беспокоит всех тех, кто строит гнусные планы против Азербайджана. Силы, которые сегодня выносят предвзятые, ложные постановления, озвучивают заявления против Азербайджана будь то в ПАСЕ или другой организации, должны знать, что народ решительно отвергает их. Мы освободим родные земли и вернемся на них. И это возвращение будет грандиозным», - сказал Бахтияр Алиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)