В Азербайджане изменились правила взятия под карантинный контроль
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в "Правила взятия под карантинный контроль на территории Азербайджана в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".
Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, лица, нарушившие режим карантина, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.
Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках.
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