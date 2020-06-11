Ровшан Ахмедли добровольно вышел из состава т.н. "Нацсовета"

БАКУ/Trend/ - Зампредседателя Исламской партии Азербайджана Ровшан Ахмедли подал в отставку и вышел из состава Центра координации так называемого "Национального совета".

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Facebook написал сам Ахмедли.

Он подчеркнул, что посчитал невозможным и бесполезным оставаться в т.н. "Национальном совете".

Отметим, что ранее в этой "организации" также подали в отставку Эльданиз Гулиев, Рафиг Манафлы и Намизед Сафаров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)