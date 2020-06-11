ЕС готов рассмотреть вопрос либерализации визового режима с Азербайджаном

Политика 11 июня 2020 22:31 (UTC+04:00)
ЕС готов рассмотреть вопрос либерализации визового режима с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Европейский союз готов рассмотреть вопросы либерализации визового режима с Азербайджаном.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал Комиссар ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Оливер Вархели.

Вархели сделал заявление во время пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Восточного партнерства, состоявшейся 11 июня 2020 года.

В рамках видеоконференции стороны отметили важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая существенную поддержку ЕС в борьбе с последствиями вспышки вируса в странах Восточного партнерства. В пресс-конференции наряду с Вархели участие также принял верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня мы четко донесли до наших восточных партнеров, что даже в трудные времена, и в основном потому, что эти времена трудные, они могут рассчитывать на нас, мы их поддерживаем. Но в то же время, мы должны вместе смотреть в будущее и думать о том, как наилучшим образом сформировать наши взаимные отношения и предстоящие результаты партнерства в будущем», - сказал Боррель.

Боррель отметил, что ЕС всегда был рядом со своими восточными партнерами и готов предпринять необходимые шаги на пути к полному восстановлению после COVID-19.

«Восточное партнерство - это история успеха, и мы хотим, чтобы эта история продолжалась на благо всех наших граждан. Это 11 лет успешной политики, но нам еще многое предстоит сделать, мы многое можем достичь вместе», - он сказал.

Вархели в свою очередь отметил, что Восточное партнерство для Европы по-прежнему является ключевым приоритетом и будет оставаться таковым и в будущем.

Комментируя вопрос о возможной либерализации визового режима между ЕС и восточными партнерами, с которыми он еще налажен, в том числе и с Азербайджаном, Вархели отметил, что данный вопрос может быть рассмотрен.

«Я думаю, что наши требования и условия хорошо известны. Если к нам обратятся с такой просьбой, мы, конечно же, не оставим ее без внимания», - сказал он.

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