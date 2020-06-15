Истинное лицо членов т.н. "Нацсовета" - шоу сплетен продолжается (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Шоу сплетен в соцсетях так называемого "Национального совета" продолжается.

"Кульминационным" моментом очередного "мероприятия" т.н. "Нацсовета" стала радость его участников по поводу падения стоимости нефти.

Так, Гюльтекин Гаджибейли сказала - "цена на нефть упала до отметки 14 долларов, можете меня поздравить", на что Джамиль Гасанли пообещал непременно сделать это, когда стоимость нефти снизится еще больше.

Радующиеся снижению цен на нефть члены т.н. "Нацсовета" "забывают", что низкая стоимость нефти означает снижение доходов, что наносит ущерб каждому гражданину страны. Снижению доходов азербайджанского народа могут радоваться лишь враги страны, и еще Гюльтекин Гаджибейли и Джамиль Гасанли. То, что они радуются, празднуют это событие, смеются над этим является ярчайшим примером их ненависти к азербайджанскому народу.

Пользователи социальных сетей комментируют это так:

- "Таких людей можно называть только врагами!"

- "Каким же предателем нужно быть, чтобы так искренне радоваться снижению доходов своего народа"

- "Неужели вас не мучает совесть... Такие, как вы думают только о себе .. Как же вас земля носит..."