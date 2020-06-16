На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде (ФОТО)

Политика 16 июня 2020 16:41 (UTC+04:00)
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде.

Как сообщает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Знаю, что очень много наших сограждан в эти дни молятся за здоровье Бахрама. Прошу Всевышнего послать сил и помочь ему справиться с болезнью.Врачи делают все возможное для его спасения. Надеюсь и верю, что Бахрам поправится и мы продолжим вместе работать над всеми нашими проектами и идеями. Бог в помощь каждому, кто борется с болезнью. Сил и терпения близким и родным. Низкий поклон нашим врачам и всем медицинским работникам. Прошу каждого, осознайте серьезность и опасность этой болезни. Берегите себя, своих родных, близких. Ниспошлет Великий Аллах всем здоровья.".

На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде (ФОТО) - Gallery Image
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация, посвященная Бахраму Багирзаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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